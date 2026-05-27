Νέα απειλή Τραμπ: «Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν - Ή συμφωνία ή θα τελειώσουμε τη δουλειά»

«Θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ. «Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά θα είμαστε».

Την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν σε αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στον πυρηνικό τομέα, αποκλείει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε σύντομη τηλεφωνική του συνέντευξη στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό PBS, απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανταλλάξει την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν με την παραίτηση της Τεχεράνης από το εμπλουτισμένο ουράνιο.

«Όχι, όχι, καθόλου. Όχι άρση των κυρώσεων, όχι», υπογράμμισε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για το θέμα. «Δεν θα εγκαταλείψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο τους για την άρση των κυρώσεων. Όχι, όχι, καθόλου», συμπλήρωσε. Λίγο αργότερα, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο να αναφέρεται στην πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, μετά από ιρανικές αναφορές ότι υπάρχει σχέδιο συμφωνίας.

«Θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ. «Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά θα είμαστε, είτε με αυτό, είτε θα πρέπει απλώς να ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η ιρανική ομάδα «διαπραγματεύεται με τα τελευταία της αποθέματα» και δεν έχει «άλλη επιλογή» από το να συνάψει συμφωνία, δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Τεχεράνη.

«Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Ίσως πρέπει να επιστρέψουμε και να το ολοκληρώσουμε. Ίσως όχι αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε. Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως απορρίψει τις αναφορές της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης που έκανε λόγο για ύπαρξη προσχεδίου συμφωνίας που θα προέβλεπε την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Ολίβια Γουέιλς ισχυρίστηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν ομαλά» ενώ ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές του, έναν ισχυρισμό που ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα κάνει καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. «Αυτή η αναφορά από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι αληθινή και το μνημόνιο κατανόησης που δημοσίευσαν είναι απόλυτη παραποίηση. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ό,τι δημοσιεύουν. Τα γεγονότα έχουν σημασία», προσέθεσε.