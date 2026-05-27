Προαστιακός: Πλήρης αποκατάσταση των καθυστερήσεων στα δρομολόγια στο ύψος Δουκίσσης Πλακεντίας

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης του διαχειριστή υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ υπήρξε τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος - ΟΣΕ το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά, σύμφωνα με την Hellenic Train.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ