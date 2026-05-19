Η Γερμανία ξεκινά την ιδιωτικοποίηση της Uniper - Εξετάζει πώληση ή εισαγωγή στο χρηματιστήριο
Την διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση της ενεργειακής εταιρείας Uniper ξεκινά η Γερμανία. Η εταιρεία κρατικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, όταν η Ρωσία περιόρισε τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την ήπειρο, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην εταιρεία που αποτελούσε τον μεγαλύτερο εισαγωγέα της Γερμανίας.

Η κυβέρνηση εξετάζει διάφορες επιλογές για την εταιρεία, όπως αρχική δημόσια προσφορά ή πώληση, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στους FΤ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με το εύρος, το χρονοδιάγραμμα ή τη δομή μιας πιθανής συναλλαγής.

Η Γερμανία άρχισε να προετοιμάζει την επιστροφή της Uniper σε ιδιωτικά χέρια πέρυσι, λέγοντας ότι προτιμά μια αρχική δημόσια προσφορά, ενώ παράλληλα αξιολογεί εναλλακτικές επιλογές. Ανάμεσα στους πιθανούς ενδιαφερόμενους είναι η Equinor, η EPH του Τσέχου δισεκατομμυριούχου Ντάνιελ Κρετίνσκι και η Brookfield Asset Management, σύμφωνα με το Bloomberg.

Επιπλέον, σύμβουλοι της κυβέρνησης εξετάζουν μια πιθανή συγχώνευση με την Securing Energy for Europe, μια άλλη εταιρεία ενέργειας που κρατικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία πρέπει να μειώσει το μερίδιό της στην Uniper κάτω από το 25% συν μία μετοχή έως το τέλος του 2028. Μια παρόμοια διαδικασία εκποίησης αναμένεται για την SEFE.

