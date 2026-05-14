Νέα άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο Βρετανία και Τραμπ - Σι

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία με την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και το κρίσιμο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Απόπειρα για διεύρυνση κερδών επιχειρείται στις ευρωαγορές την Πέμπτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία με την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και το κρίσιμο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,50% στις 614,46 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,66% στις 5.900 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προσθέτει 1,35% στις 24.462 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,24% στις 10.350 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,62% και τις 8.057 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει κέρδη 0,69% στις 49.824 μονάδες ενώ ο IBEX 35 αναρριχάται 0,68% στις 17.775 μονάδες.

Η κρίση στη βρετανική πολιτική σκηνή αναμένεται να παραμείνει ψηλά στην ειδησεογραφική ατζέντα στην Ευρώπη, καθώς η ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ παραμένει εύθραυστη με την δυσαρέσκεια στους κόλπους του Εργατικού κόμματος να μεγαλώνει, ενώ το ΑΕΠ της Βρετανίας επιτάχυνε με ρυθμό 0,6%, καταγράφοντας την ταχύτερη ανάπτυξη σε διάστημα ενός έτους, ωστόσο μένει ευάλωτο λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ταυτόχρονα, το ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ στο Πεκίνο για την σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, βρίσκεται στο επίκεντρο των αγορών παγκοσμίως εν μέσω ελπίδων ότι οι δύο ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη θα μπορέσουν να σταθεροποιήσουν τη διμερή σχέση τους. Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της Κίνας υπογράμμισε πως η Πεκίνο και Ουάσιγκτον θα έπρεπε να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Ο Τραμπ συνοδεύεται στην επίσκεψη από μια ομάδα στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Έλον Μασκ, και του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών θα είναι «καλύτερη από ποτέ», ανέφερε ο Τραμπ στον Σι, σε μία προσπάθεια εξομάλυνσης και αποκλιμάκωσης των εντάσεων σε διεθνές επίπεδο.

Νευρικότητα στην Ασία

Μεικτή πρόσημα παρουσίασαν την Πέμπτη οι ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τη συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ενώ στην αγορά συναλλάγματος, το γουάν κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον ετών, με το κινεζικό νόμισμα να διαπραγματεύεται γύρω στα 6,7862 ανά δολάριο στην εγχώρια αγορά και στα 6,7852 στην υπεράκτια αγορά.

Στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 0,95%, ενώ ο TOPIX απώλεσε 0,23%. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI κατέγραψε άνοδο 0,38%, ενώ ο KOSDAQ σημείωσε κέρδη 1,31%. O Shanghai Composite υποχώρησε 0,88%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε 0,27% και ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,32%. Ο νοτιοκορεατικός Kospi ενισχύθηκε 1,75%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κινήθηκε οριακά υψηλότερα σημειώνοντας άνοδο 0,12%, ενώ στην Ινδία ο Nifty 50 κατέγραψε άνοδο 1,06%.