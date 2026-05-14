Για πρώτη φορά από το 2007 οι Αμερικανοί δανείστηκαν με επιτόκιο 5%

Στο 5% «τσίμπησε» η απόδοση στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2007, καθώς το ράλι των τιμών ενέργειας «φουντώνει» τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες των καταναλωτών για τις πιέσεις των τιμών. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την Τετάρτη νέο 30ετές ομόλογο 25 δισ. δολαρίων, με την ανώτατη απόδοση στη δημοπρασία να φθάνει το 5,046% σύμφωνα με το Bloomberg.

Η έκδοση χρέους πραγματοποιείται ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε άνοδο των τιμών καυσίμων, η οποία έχει αυξήσει το κόστος για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Ο πληθωρισμός διαβρώνει το μακροπρόθεσμο χρέος και οι ανησυχίες για περίοδο υψηλότερης αύξησης των τιμών έχουν συμβάλει στην επιτάχυνση της απόδοσης του 30ετούς τίτλου κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από την έναρξη του πολέμου.

«Θα περίμενα ότι με απόδοση 5% θα δούμε την ζήτηση των επενδυτών να αναδύεται», ανέφερε ο Στίβεν Ζενγκ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην Deutsche Bank. «Συνήθως, τα 30ετή γίνονται πιο ελκυστικά για τα συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλους επενδυτές. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το αν ο πληθωρισμός θα αναγκάσει την Fed να αυξήσει τα επιτόκια, όπως έχουν αρχίσει να προβλέπουν οι αγορές» πρόσθεσε.

«Το βασικό μας σενάριο είναι ότι η Fed έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις, αλλά δεν πρόκειται να αυξήσει ούτε τα επιτόκια, επειδή οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σταθερές. Αλλά αν οι υψηλές τιμές ενέργειας προκαλέσουν αποσταθεροποίηση των προσδοκιών, η αγορά θα πρέπει να επανεξετάσει την πορεία της Fed, και αυτό θα ήταν ένα σενάριο όπου οι αποδόσεις θα μπορούσαν να κινηθούν σημαντικά υψηλότερα» πρόσθεσε.

Το τελευταίο 30ετές ομόλογο με επιτόκιο 5% καταγράφηκε το 2007, στα πρόθυρα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης των ΗΠΑ. Έκτοτε, κανένας 30ετής τίτλος δεν είχε απόδοση υψηλότερη από 4,75%. Το χαμηλότερο επιτόκιο σε 30ετές τα τελευταία 20 χρόνια ήταν 1,25%, τον Μάιο του 2020 μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ενώ να 20ετές ομόλογο τον Μάιο του 2025 έφερε επιτόκιο 5%.