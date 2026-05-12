Βρετανικά ομόλογα: Σε υψηλό 17 ετών μετά τις πιέσεις για παραίτηση Στάρμερ

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου εκτοξεύτηκαν σε υψηλό 17 ετών το πρωί της Τρίτης, καθώς αυξάνονταν οι πιέσεις στον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία.

Μέχρι τις 8:41 π.μ. ώρα Λονδίνου, η απόδοση του 10ετούς βρετανικού κρατικού ομολόγου αναφοράς είχε αυξηθεί κατά 10 μονάδες βάσης, διαπραγματευόμενη περίπου στο 5,103%.

H απόδοση του 30ετούς ομολόγου εκτοξεύτηκε έως και 13 μονάδες βάσης στο 5,807% στις συναλλαγές της Τρίτης το πρωί, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

Οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά την αυξανόμενη νευρικότητα των αγορών γύρω από τη σταθερότητα της κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εντείνονται οι εσωκομματικές και πολιτικές πιέσεις προς τον Στάρμερ.

Ο Νιλ Γούλσον, στρατηγικός αναλυτής επενδυτών της Saxo UK, προειδοποίησε για περαιτέρω αστάθεια στην αγορά και μια νέα άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων μέχρι να επιτευχθεί σαφήνεια στην ηγεσία.

«Θα μπορούσαμε να δούμε μια έκρηξη στα μακρόχρονα ομόλογα εάν η πολιτική κρίση μετατραπεί σε σκυλομαχία - οι πολιτικοί, δημοσιονομικοί και πληθωριστικοί κίνδυνοι θα αυξηθούν» τόνισε.

«Οι αγορές τείνουν να αντιπαθούν την έλλειψη βεβαιότητας σχετικά με το ποιος διευθύνει μια κυβέρνηση. Η δημοσιονομική κατάσταση είναι ήδη εύθραυστη και είναι πιθανό να επιδεινωθεί εάν ένα αριστερόστροφο ψηφοδέλτιο δώσει προτεραιότητα στις δαπάνες. Και αυτό κάνει τον πληθωρισμό πιο άκαμπτο» πρόσθεσε.