Θετικά πρόσημα στη Wall Street

Η τιμή του πετρελαίου σημειώνει άνοδο αφότου ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου.

Με θετικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street την Δευτέρα έπειτα από μία κερδοφόρα εβδομάδα καθώς η τιμή του πετρελαίου σημειώνει άνοδο αφότου ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,18% στις 49.550 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,01% στις 7.399 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 0,01% στις 26.240 μονάδες.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο εξωτερικών, το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, το οποίο επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν του άρεσε η πρόταση του Ιράν και την χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη».

Στην αγορά πετρελαίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν άνοδο έως και 4,5% στα 105,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate διαπραγματεύεται κοντά στα 100 δολάρια, ενισχυμένο κατά περίπου 5%.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, οι δείκτες έκλεισαν με κέρδη έπειτα από την ισχυρή έκθεση για την απασχόληση του Απριλίου και έλαβαν τεχνολογική ώθηση από το deal μεταξύ Intel και Apple. Ειδικότερα, ο S&P 500 και ο Nasdaq έφτασαν σε νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά, για να ολοκληρώσουν σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ ο Dow Jones κατάφερε να κλείσει και αυτός στα «πράσινα».