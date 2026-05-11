Η Επ. Ανταγωνισμού ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό έργο CompEUte

Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό έργο CompEUte – Multidisciplinary judicial training for the digital single market (2024–2026), το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θ. & Δ. Τσάτσου, με την υποστήριξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η Επ. Ανταγωνισμού, στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της γνώσης και της εξειδίκευσης των εθνικών δικαστών στην εφαρμογή και επιβολή του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ, ιδίως υπό το πρίσμα των προκλήσεων που δημιουργούν η ψηφιακή οικονομία και οι ψηφιακές αγορές, με σκοπό την προώθηση της συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού από τα εθνικά δικαστήρια.

Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2024 και η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετείχε ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, συμβάλλοντας από την έναρξή του στον σχεδιασμό και την οργάνωση των δράσεων. Έμπειρα στελέχη της ΕΑ συνέβαλαν στη σύνταξη του εκπαιδευτικού υλικού, συμμετείχαν ως εισηγητές στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του έργου και υποστήριξαν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού, ψηφιακών αγορών και τομεακής ρύθμισης.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ΕΣΔΙ, με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών της χώρας και εισηγητές στελέχη της ΕΑ, τα οποία παρουσίασαν πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού, τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ζητήματα δικαστικού ελέγχου αποφάσεων της Αρχής, καθώς και σύγχρονες προκλήσεις που ανακύπτουν στις ψηφιακές και ρυθμιζόμενες αγορές.

Παράλληλα, διοργανώθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για δικαστικούς λειτουργούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής, τη διαδικασία εξέτασης υποθέσεων ανταγωνισμού και τις πρακτικές προκλήσεις εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού. Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτήθηκε με τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ψηφιακή Εποχή: Προκλήσεις και Νεότερες Εξελίξεις», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27 Απριλίου 2026.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού κας Άϊριν (Ειρήνης) Σαρπ, ενώ στο συνέδριο συμμετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της δικαιοσύνης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ευρωπαϊκών θεσμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το θεματικό πάνελ με τίτλο «Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία: προκλήσεις για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές», το οποίο συντόνισε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Χαρά Νικολοπούλου, με τη συμμετοχή των κυριών Ι. Μάμαλη, Εφέτη Πειραιώς και Εκπαιδεύτριας στην ΕΣΔΙ, Ε. Καλλιντέρη, Εφέτη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Μ.Ι. Ράντου, Εισηγήτριας στο ΓενΔΕΕ και Κ. Σκανδάλη, Προϊσταμένης του Τμήματος Επικεφαλής Νομικού της ΕΑ.

Τα συμπεράσματα του έργου και του συνεδρίου αναμένεται να συμβάλουν περαιτέρω στην αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών. Ευχαριστούμε θερμά το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θ. & Δ. Τσάτσου και την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την άριστη συνεργασία.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ανταλλαγή γνώσης, την επιμόρφωση και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή.