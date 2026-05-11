Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανανεώνεται η θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη, Θάνου

Τον τελικό λόγο ως προς την αποδοχή τους διατηρούν το Λουξεμβούργο και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Tη διετή ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Το ΑΔΣ, που συνεδρίασε σήμερα, έκρινε ότι πρέπει να παραμείνουν στο πόστο τους μέχρι την ολοκλήρωση των δικογραφιών τις οποίες χειρίζονται και όχι για πέντε έτη, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, βάσει του Συντάγματος, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιλογή και την ανανέωση της θητείας των δικαστικών λειτουργών, ωστόσο οι επιλογές του δεν είναι αυτοτελείς, γιατί τον τελικό λόγο ως προς την αποδοχή τους διατηρούν το Λουξεμβούργο και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

