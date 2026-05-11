Euroxx: Προοπτικές ανοδικής αναθεώρησης για Τράπεζα Κύπρου μετά το Q1

Ισχυρό ξεκίνημα για το 2026 πραγματοποίησε η Τράπεζα Κύπρου, όπως σημειώνει η Euroxx, με υψηλή πιστωτική επέκταση, ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και προμήθειες, καθώς και χαμηλό κόστος κινδύνου.
Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για reported ROTE στα μέσα επίπεδα του 15% για το 2026 ή άνω του 20% με ελάχιστο δείκτη CET1 στο 15%, με το α’ τρίμηνο του 2026 να διαμορφώνεται ήδη στο 18% και 26,5% αντίστοιχα.
Υπό το πρίσμα των ισχυρών επιδόσεων του πρώτου τριμήνου, η Euroxx βλέπει upside risk τόσο για τους στόχους της διοίκησης για το 2026 όσο και για τις δικές της εκτιμήσεις. «Παραμένουμε «αγοραστές» για τη μετοχή της Bank of Cyprus (τιμή στόχος 11,50 ευρώ), καθώς διαπραγματεύεται με δείκτη P/E για το 2026 αντίστοιχο των ευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά προσφέρει υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις και ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση»