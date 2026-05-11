Euroxx: Προοπτικές ανοδικής αναθεώρησης για Τράπεζα Κύπρου μετά το Q1

Ισχυρό ξεκίνημα για το 2026 πραγματοποίησε η Τράπεζα Κύπρου, όπως σημειώνει η Euroxx.

Ισχυρό ξεκίνημα για το 2026 πραγματοποίησε η Τράπεζα Κύπρου, όπως σημειώνει η Euroxx, με υψηλή πιστωτική επέκταση, ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και προμήθειες, καθώς και χαμηλό κόστος κινδύνου.

Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για reported ROTE στα μέσα επίπεδα του 15% για το 2026 ή άνω του 20% με ελάχιστο δείκτη CET1 στο 15%, με το α’ τρίμηνο του 2026 να διαμορφώνεται ήδη στο 18% και 26,5% αντίστοιχα.