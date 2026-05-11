Φλωρίδης: Η Ρόδος θα αποκτήσει νέο και σύγχρονο δικαστικό μέγαρο

Στη Ρόδο βρίσκεται, από το μεσημέρι της Δευτέρας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο πλαίσιο εξεύρεσης οριστικής λύσης στο κτιριακό πρόβλημα των δικαστηρίων της Ρόδου.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Ρόδος δικαιούται να αποκτήσει ένα νέο και σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα, που θα στεγάσει το δικαστικό μέγαρο. Τόνισε, επίσης, ότι μέχρι τότε θα γίνουν, με συντονισμένο τρόπο, όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να λειτουργήσουν με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο όλες οι υπηρεσίες.

Στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, των βουλευτών Δωδεκανήσου Γιάννη Παππά, Μάνου Κόνσολα, Μίκας Ιατρίδη και Βασίλη Υψηλάντη, του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Κολιάδη, του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κ. Βασίλη Κατταβενάκη και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά θέματα και προβλήματα που καταγράφονται καθημερινά, στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα των Δικαστηρίων της Ρόδου.

Ο υπουργός κ. Γιώργος Φλωρίδης επισήμανε συγκριμένα: «Ολοκληρώθηκε μια πολύωρη, αλλά ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση, που είχαμε εδώ και η οποία αφορά στην αντιμετώπιση του κτηριακού προβλήματος των δικαστηρίων της Ρόδου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη μεγάλη συνεδρίαση. Πριν απ' όλα τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος μας φιλοξενεί εδώ και συντόνισε αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως τους βουλευτές που είναι παρόντες, τον κύριο Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τους εκπροσώπους των δικαστών, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων».

«Η πρώτη απόφαση είναι ότι το υφιστάμενο δικαστικό κτίριο θα μπει σε μια διαδικασία διαρκούς συντήρησης με μια ανοιχτή εργολαβία. Θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων με την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου για να μπορεί αυτό το κτίριο να συντηρηθεί άμεσα και να συντηρηθεί διαρκώς, όποτε χρειάζεται. Το δεύτερο είναι ότι αποφασίστηκε, στο πλαίσιο αυτής της ίδιας προγραμματικής σύμβασης, να υπάρξει η ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση του κτηρίου του κτηματολογίου, η ανακαίνιση του οποίου πραγματοποιήθηκε με χρήματα του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, στο οποίο θα εγκατασταθεί το διοικητικό πρωτοδικείο, το αρχείο του πολιτικού εφετείου, πιθανότατα μια δικαστική λειτουργία όσον αφορά την 20η δικαιοδοσία. Θα εξεταστεί αν μπορεί να φιλοξενηθεί σε αυτό το κτίριο και το συνολικό αρχείο του πρωτοδικείου» ανέφερε.

«Αυτά είναι οι άμεσες ενέργειες για να δούμε τη δυνατότητα αυτού του κτιρίου, το οποίο στεγάζει σήμερα τις δικαστικές υπηρεσίες, να μπορεί να είναι λειτουργικό. Και βεβαίως να αξιοποιήσουμε και αυτό το κτίριο το οποίο ανακαινίστηκε και το οποίο δυστυχώς παραμένει τόσο καιρό αναξιοποίητο. Αυτά ελπίζουμε να γίνουν σχετικά σύντομα από τώρα. Όσον αφορά στο θέμα της οριστικής επίλυσης του κτηριακού προβλήματος της δικαιοσύνης στη Ρόδο, η απόφαση είναι ότι πρέπει να πάμε στην κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου. Το δικαστικό μέγαρο αυτό θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα διαθέτει η Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, γιατί η δικαιοσύνη περνάει σε μια ψηφιακή εποχή» πρόσθεσε.

«Άρα, λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι περάσαμε σε οριστικές αποφάσεις, οι οποίες, είμαι ευτυχής να σας πω, ότι έχουν πλέον τη συγκατάθεση όλων των συντελεστών της Ρόδου, δηλαδή των αρχών της αυτοδιοίκησης, των δικαστικών αρχών, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων. Η Ρόδος, πιστεύω και το λέω ειλικρινά αυτό, αξίζει ένα καινούργιο δικαστικό και είμαι ευτυχής που καταλήξαμε σε αυτό» κατέληξε.

Σε δηλώσεις τους ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις αποφάσεις που ελήφθησαν, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ένα τεράστιο πρόβλημα για το νησί δρομολογήθηκε για να επιλυθεί οριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ