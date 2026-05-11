Γαλλία: Ουδέποτε ετέθη ζήτημα στρατιωτικής παρουσίας με επιθετική διάθεση στα Στενά του Ορμούζ

Με την Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζεόν να δηλώνει σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό ότι για το Παρίσι ουδέποτε ετέθη ζήτημα γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στα Στενά του Ορμούζ με επιθετική διάθεση, οι υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συμπροεδρεύσουν αύριο Τρίτη σε τηλεδιάσκεψη ομολόγων τους από περίπου 40 χώρες, οι οποίες έχουν δηλώσει διατεθειμένες να συμμετάσχουν, «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν», σε μία ειρηνευτικού χαρακτήρα αποστολή, όπως ανακοινώθηκε χθες από το Λονδίνο.

Η Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ πλέει από την ανατολική Μεσόγειο προς την νότια πλευρά της Ερυθράς θάλασσας, με στόχο την ειρηνική ελευθέρωση της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ, μετά την προσδοκούμενη επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η ελευθέρωση της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ είναι προς όφελος όλων των χωρών του κόσμου και θα πρέπει να επιτευχθεί με ειρηνικό τρόπο και με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Γαλλίδα εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γαλλία
Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή
