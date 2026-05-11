Nintendo: Αύξηση τιμών για Switch 2 και πρόβλεψη για πτώση πωλήσεων

Προειδοποίηση ότι οι πωλήσεις της «ναυαρχίδας» της, του Switch 2 θα μειωθούν φέτος μετά την αύξηση της τιμής της κονσόλας λόγω του αυξανόμενου κόστους στα τσιπ μνήμης, εξέδωσε η Nintendo, με αποτέλεσμα η μετοχή της να κλείνει με πτώση 8,4% στο Τόκιο της Ιαπωνίας στα 7.020 γεν, σε χαμηλό 21 μηνών (από τον Αύγουστο του 2024) ενώ για το 2026 μετρά απώλειες 34%.

Η Nintendo δήλωσε ότι προβλέπει πωλήσεις 16,5 εκατ. κονσόλων του Switch 2 στο τρέχον οικονομικό έτος, το οποίο λήγει τον Μάρτιο του 2027, από 19,86 εκατ. από την κυκλοφορία του τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Η προβλεπόμενη πτώση των πωλήσεων της κονσόλας, ηλικίας λιγότερο από ενός έτους, εγείρει ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών σύμφωνα με το CNBC.

«Η Nintendo προβλέπει ότι οι πωλήσεις του Switch 2 θα μειωθούν αυτό το οικονομικό έτος - αντί να αυξηθούν όπως συμβαίνει συνήθως με τις νέες κονσόλες», υπογράμμισε τη Δευτέρα ο Σερκάν Τότο, Διευθύνων Σύμβουλος της Kantan Games. «Ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι φυσικά η αύξηση των τιμών που η Nintendo πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερη ζήτηση» πρόσθεσε.

Η τιμή του Switch 2 αυξήθηκε κατά 50 δολάρια στις ΗΠΑ και κατά 10.000 ιαπωνικά γεν (64 δολάρια) στην Ιαπωνία. Ο ιαπωνικός γίγαντας παιχνιδιών δήλωσε ότι αναμένει ότι οι πωλήσεις λογισμικού στο Switch και το Switch 2 θα φτάσουν συνολικά τα 165 εκατ. κονσόλες στο οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2027, που ισοδυναμεί με πτώση περίπου 11% σε ετήσια βάση.