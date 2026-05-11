Επιφυλακτική άνοδος στο ΧΑ με το βλέμμα στο Ιράν

Παρά την επιφυλακτικότητα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ήπια άνοδο. Μικτή εικόνα στις τράπεζες, ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap τα κέρδη άνω του 4% των ΕΥΔΑΠ, Optima και ΔΕΗ.

Με το ενδιαφέρον στραμμένο στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά και στα εγχώρια αποτελέσματα, κινήθηκαν τη Δευτέρα οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Παρά τις εναλλαγές προσήμου σε Φρανκφούρτη και Λονδίνο και τις απώλειες περί του 0,8% στο Παρίσι, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών μετά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης κατάφερε να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος, κινούμενος έως τις 2.301 μονάδες.

Επενδυτές και αναλυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά το «θρίλερ» των διπλωματικών επαφών ΗΠΑ-Ιράν, ειδικά μετά την απόρριψη από τις ΗΠΑ της ιρανικής πρότασης και τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη και ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την εξάλειψη των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε μέρος της αισιοδοξίας της προηγούμενης εβδομάδας, με τις τιμές του Brent να κινούνται ανοδικά και να διατηρούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έτσι, το βασικό πρόβλημα για τις αγορές παραμένει η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η οποία είναι πια ξεκάθαρο ότι εξαρτάται από το Ιράν. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστες αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, τόσο για τη στάση του Ιράν όσο και για τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, όλο και περισσότεροι ξένοι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν πως, όσο το αδιέξοδο παρατείνεται, τόσο πιο δύσκολη και χρονοβόρα θα είναι η επιστροφή των αγορών ενέργειας σε προπολεμικούς ρυθμούς. Ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν άμεσα, θα χρειάζονταν αρκετοί μήνες μέχρι να επανέλθει η αγορά σε κανονικούς ρυθμούς. Υπό αυτές τις συνθήκες, καθίσταται όλο και πιο ορατός ο κίνδυνος να παραμείνουν τα Στενά κλειστά για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που σήμερα προεξοφλούν οι αγορές, με ό,τι αυτό σημαίνει σε όρους μεταβλητότητας.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο και στα εγχώρια αποτελέσματα που ανακοινώνονται εντός της εβδομάδας, μεταξύ άλλων από τις Optima Bank, ΔΕΗ, Austriacard, Helleniq Energy και Trade Estates.

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές της Δευτέρας ολοκληρώθηκαν στις 2.295,32 μονάδες με άνοδο 0,62%. Παρόμοια διακύμανση και για τον δείκτη των τραπεζών που, ενώ βρέθηκε να ενισχύεται σε ποσοστό έως 1,49%, έκλεισε στις 2.653,06 μονάδες με κέρδη 0,95%.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η Optima με άνοδο 4,45% στα 9,50 ευρώ, και ακολούθησε η ΕΤΕ ενισχυμένη 2,35% στα 14,62 ευρώ. Στο +1,22% έκλεισε ο τίτλος της Τρ. Κύπρου, ενώ για την Τρ. Πειραιώς τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,70% στα 8,60 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι Eurobank και Alpha Bank, με απώλειες 0,63% και 0,05% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,3:1 με 66 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 51 σε αρνητικό και32 αμετάβλητων. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 234 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 39,61 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Σε επίπεδο τζίρο ξεχώρισε ξανά η ΔΕΗ με συναλλαγές αξίας 49,64 εκατ. ευρώ, ενώ στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διακινήθηκε τζίρος 82,3 εκατ. ευρώ.

Πέραν των τραπεζών, στη σύνθεση του FTSE Large Cap τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσαν οι ΕΥΔΑΠ (+4,56%) και ΔΕΗ (+4,14%), και ακολούθησαν οι μετοχές των Cenergy (+3,67%), Helleniq Energy (+3,39%) και Viohalco (+3,19%). Σε θετικό έδαφος ακολούθησαν οι τίτλοι των Σαράντης (+2,31%), ElvalHalcor (+1,69%), Lamda Development (+0,90%), Metlen (+0,86%), Jumbo (+0,45%), ΟΤΕ (+0,39%), Allwyn (+0,28%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,28%).

Στον αντίποδα τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Motor Oil (-2,49%), Τιτάν (-1,91%), Aegean (-1,77%) και ΔΑΑ (-1,18%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι μετοχές των Coca-Cola HBC (-0,61%) και Aktor (-0,53%).