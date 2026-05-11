Βγήκε από τη ΜΕΘ o Γιώργος Μυλωνάκης - To νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Εξήλθε της ΜΕΘ του «Ευαγγελισμός» ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική κατάσταση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης της Τετάρτης (15/4) στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.