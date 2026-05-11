«Σπίτι μου ΙΙ»: Έως 31/8 η συμβασιοποίηση εγκεκριμένων στεγαστικών δανείων

Τα εγκεκριμένα δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως 2 Ιουνίου 2026, δύναται να συμβασιοποιηθούν έως 31 Αυγούστου 2026, με πόρους της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Όπως σημειώνεται, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι απολύτως ανελαστικές, βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και των δεσμευτικών οροσήμων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Επιπλέον, τονίζεται ότι ενόψει της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», και στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης που κατέθεσε η Ελλάδα την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, καθώς η μη έγκαιρη επίτευξη των σχετικών οροσήμων επιφέρει δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλεια πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τους επικεφαλής των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, μέχρι σήμερα το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση με την απορρόφηση να φτάνει στο 88,7%, καθώς έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1.705.800.000 ευρώ.

«Τα συναρμόδια Υπουργεία, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, παρακολουθούν στενά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ για την αποτελεσματική εφαρμογή του προς όφελος των δικαιούχων και της κοινωνίας συνολικά», καταλήγει η ανακοίνωση.