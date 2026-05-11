Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κουλούρια λόγω παρουσίας αλλεργιογόνου ουσίας

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ανακαλεί από την αγορά κουλούρια λόγω παρουσίας αλλεργιογόνου ουσίας.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμο», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Κουλούρια» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28/12/26, με αριθμό παρτίδας Lot 1107626, συσκευασίας καθαρού βάρους 300 γρ. το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την EYΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΟΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη ΒΙΟΠΑ Μαρκόπουλου.

Το προϊόν εξετάστηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ και ανιχνεύτηκε η παρουσία αλλεργιογόνου ουσίας (φουντούκι), η οποία δεν δηλώνεται στην επισήμανση.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στα φουντούκια και έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

