Πιστόριους: Πιθανό τέχνασμα του Πούτιν οι δηλώσεις περί διαπραγματεύσεων

Ως «πιθανό τέχνασμα» περιέγραψε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με πιθανές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, ο Γερμανός υπουργός 'Αμυνας προανήγγειλε την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων από κοινού με την Ουκρανία, με τα μη επανδρωμένα συστήματα στο επίκεντρο.

«Φοβόμαστε ότι πρόκειται για μία ακόμη απάτη και φαίνεται ότι περιλαμβάνεται στην στρατηγική του (Πούτιν) για υβριδικό πόλεμο», δήλωσε ο κ. Πιστόριους από το Κίεβο όπου μετέβη αιφνιδιαστικά σήμερα και πρόσθεσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «προσπαθεί με αυτή την προσέγγιση να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του αδυναμία, καθώς προς το παρόν δύσκολα μπορεί να καταγράψει εδαφικά κέρδη και ο στρατός του χάνει συνεχώς τμήματα κατακτημένων εδαφών».

Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης ο κ. Πιστόριους αναφέρθηκε και σε νέα κοινά γερμανοουκρανικά εξοπλιστικά προγράμματα. «Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, με εστίαση στην από κοινού ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων αιχμής για όλες τις αποστάσεις, ειδικά για τις επιθέσεις εναντίον βασικών στόχων βαθιά στο έδαφος του εχθρού (Deep Strike). Αυτό θα ενισχύσει την ασφάλεια και των δύο χωρών», δήλωσε ο κ. Πιστόριους και επισήμανε αφενός ότι αυτά τα κενά θα πρέπει να καλυφθούν το συντομότερο δυνατό και αφετέρου ότι είναι ιδιαίτερα πολύτιμη η εμπειρία της Ουκρανίας από το πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ