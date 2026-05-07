Υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο

Συνεχίζει να υποχωρεί την Πέμπτη το πετρέλαιο μετά την χθεσινή κατρακύλα σχεδόν 8% καθώς η προσοχή παραμένει στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα, το Brent υποχωρεί 2,18% στα 99,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διολισθαίνει 2,28% στα 92,91 δολάρια ανά βαρέλι.

«Η διάρκεια της σύγκρουσης και οι συνέπειες που έχει για τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι πολύ σημαντικές, καθώς επηρεάζουν τις μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης σε πολλούς τομείς της αγοράς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η στάση της Fed όσον αφορά τη δυναμική των επιτοκίων», δήλωσε ο αναλυτής της Citi Scott Chronert στο CNBC.

Ο Τραμπ υποστήριξε το βράδυ της Τετάρτης ότι είναι «πολύ πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. «Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», διαβεβαίωσε ο Τραμπ.

«Αν το Ιράν δεχτεί να δώσει ότι συμφωνήθηκε η ήδη θρυλική επιχείρηση Επική Οργή θα τελειώσει», δήλωσε ο Τραμπ, απειλώντας ωστόσο με νέους βομβαρδισμούς σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί.

Στην άλλη πλευρά, ο κυριότερος διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την «παράδοση» της Τεχεράνης εφαρμόζοντας «νέα στρατηγική» με σκοπό «να καταστραφεί η συνοχή της χώρας».

Πάντως το Ιράν δεν βρόντηξε την πόρτα, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ να σημειώνει ότι η Τεχεράνη «εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση» των Αμερικανών, ενώ υπάρχουν προσδοκίες ότι σήμερα θα δοθεί απάντηση στους Πακιστανούς μεσολαβητές.

Οι Ιρανοί αναφέρουν ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν διαπραγματεύονται το πυρηνικό τους πρόγραμμα· πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Ζητούν εγγυήσεις απευθείας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στη συνέχεια την άρση των κυρώσεων, καθώς και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αν αυτό επιτευχθεί, σε δεύτερη φάση δηλώνουν έτοιμοι να συζητήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα.