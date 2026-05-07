Η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν θα αλλάξει τη θέση και την παρουσία της» στο Κίεβο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν θα αλλάξει ούτε την θέση της, ούτε την παρουσία της» στο Κίεβο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ανουάρ Ελ-Ανούνι, παρά τις απειλές της Ρωσίας.

Η Μόσχα καλεί από χθες τις πρεσβείες στο Κίεβο να απομακρύνουν το προσωπικό και τους υπηκόους τους από την ουκρανική πρωτεύουσα, διότι «οι επιθέσεις αντιποίνων θα είναι αναπόφευκτες» αν η Ουκρανία διαταράξει την γιορτή της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας το Σάββατο.

Σε ειδοποίηση που απευθύνεται προς το διπλωματικό σώμα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι «οι επιθέσεις αντιποίνων κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, περιλαμβανομένων κέντρων διοίκησης, θα είναι αναπόφευκτες», εάν η Ουκρανία διαταράξει τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου στην Μόσχα. Η Μόσχα ζητά συγκεκριμένα από τις πρεσβείες να εξασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση του προσωπικού και των υπηκόων τους που βρίσκονται στο Κίεβο.

«Αυτές οι δημόσιες απειλές εντάσσονται στις απερίσκεπτες τακτικές κλιμάκωσης της Ρωσίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

