Μ. Ανατολή: Ακόμα και σήμερα η απάντηση της Τεχεράνης στις ΗΠΑ - Τραμπ: «Πολύ πιθανή η συμφωνία»

Οι Ιρανοί αναφέρουν ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν διαπραγματεύονται το πυρηνικό τους πρόγραμμα· πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι είναι «πολύ πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών, μολονότι -ταυτόχρονα- επέσεισε την απειλή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών.

«Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Είχε ήδη εκφράσει αισιοδοξία νωρίτερα.

«Αν το Ιράν δεχτεί να δώσει ότι συμφωνήθηκε (...) η ήδη θρυλική επιχείρηση ‘Επική Οργή’ θα τελειώσει», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος μέσω Truth Social.

Αλλά, αν οι Ιρανοί «δεν δεχτούν, θα αρχίσουν (νέοι) βομβαρδισμοί, και θα είναι, λυπηρά, πολύ υψηλότερου επιπέδου και έντασης από ό,τι προηγουμένως», διεμήνυσε αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου και συνεχιζόταν ως την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός την 8η Απριλίου.

Στην άλλη πλευρά, ο κυριότερος διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την «παράδοση» της Τεχεράνης εφαρμόζοντας «νέα στρατηγική» με σκοπό «να καταστραφεί η συνοχή της χώρας».

Πάντως το Ιράν δεν βρόντηξε την πόρτα, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ να σημειώνει ότι η Τεχεράνη «εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση» των Αμερικανών, ενώ υπάρχουν προσδοκίες ότι σήμερα θα δοθεί απάντηση στους Πακιστανούς μεσολαβητές.

Ένας βουλευτής του ιρανικού κοινοβουλίου και πρώην υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι θα σταλεί απάντηση προς τους Αμερικανούς.

Οι Ιρανοί αναφέρουν ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν διαπραγματεύονται το πυρηνικό τους πρόγραμμα· πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Ζητούν εγγυήσεις απευθείας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στη συνέχεια την άρση των κυρώσεων, καθώς και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αν αυτό επιτευχθεί, σε δεύτερη φάση δηλώνουν έτοιμοι να συζητήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα.

Στα Στενά του Ορμούζ, οι Ιρανοί έχουν δημιουργήσει έναν νέο φορέα με την ονομασία «Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου». Υποστηρίζουν ότι το ναυτιλιακό καθεστώς στο στενό έχει αλλάξει και ότι κάθε πλοίο που διέρχεται πρέπει να επικοινωνεί με τις ιρανικές αρχές.

Από την πλευρά του, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και νυν μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν θα διαπραγματευτεί το πυρηνικό ζήτημα με κανέναν» και ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει στα χέρια της Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA.

«Αν ο έλεγχος και η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ περάσουν εκτός των χεριών του Ιράν, ο εχθρός θα τα εργαλειοποιήσει ξανά εναντίον του Ιράν και του λαού του», προειδοποίησε ο Ρεζαΐ. «Το ιρανικό μοντέλο τονίζει ότι η περιοχή πρέπει να παρέχει τη δική της ασφάλεια· οι ξένες δυνάμεις - είτε αμερικανικές είτε ευρωπαϊκές - πρέπει να φύγουν», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ISNA.

Πάρτυ στη Wall Street

Χθες Τετάρτη, οι αγορές προτίμησαν να κρατήσουν το αισιόδοξο σενάριο. Η Wall Street έκλεισε με καθαρή άνοδο, εμπνεόμενη από την ατμόσφαιρα ευφορίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια, οι δείκτες παρουσίαζαν αλματώδη άνοδο. Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς αργού, υποχώρησε κατά σχεδόν 8%, στα 101,27 δολάρια, μακριά από τα 126 όπου είχε φθάσει προ ημερών.

Διαβάστε ακόμα - Κατρακύλησε το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Προχθές Τρίτη ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε ότι λαμβανομένων υπόψη «της τεράστιας στρατιωτικής επιτυχίας που σημειώσαμε» και «της μεγάλης προόδου που έγινε προς πλήρη και τελική συμφωνία με αντιπροσώπους του Ιράν», αποφάσισε πως η στρατιωτική επιχείρηση που είχε αρχίσει μόλις μια ημέρα νωρίτερα, ώστε να βγουν από τον Κόλπο διασχίζοντας το στενό του Ορμούζ συνοδευόμενα από αμερικανικά πολεμικά εκατοντάδες αποκλεισμένα εμπορικά πλοία, «θα ανασταλεί για βραχύ χρονικό διάστημα», πάντα μέσω της πλατφόρμας του.

Η Τεχεράνη έχει πρακτικά κλειδώσει το στενό αυτό, στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο, αφότου άρχισε ο πόλεμος, με χιλιάδες νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο.

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει από την πλευρά της τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που άρχισε τη 13η Απριλίου, με το Πεντάγωνο να ανακοινώνει χθες ότι «εξουδετερώθηκε» ιρανικό πετρελαιοφόρο που προσπαθούσε να τον σπάσει με πλήγμα στο πηδάλιό του.

Πιθανή ένδειξη εξελίξεων επί του πεδίου: το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle πλησίασε και πήρε θέση στην περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, καθώς συμμαχία που συνθέτουν η Γαλλία και η Βρετανία εννοεί να εγγυηθεί την «ασφάλεια» του στενού εάν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Στον ΟΗΕ, οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους, βασίλεια του Κόλπου, έχουν καταρτίσει σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που απαιτεί η Τεχεράνη να βάλει τέλος στις επιθέσεις της, να αποκαλύψει πού έχουν ποντιστεί θαλάσσιες νάρκες και να απόσχει από την επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία τις επόμενες ημέρες. Παραμένει άγνωστο σε αυτό το στάδιο ποιες είναι οι διαθέσεις της Ρωσίας και της Κίνας.

Η έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης τη Δευτέρα στο στενό σημαδεύτηκε από ανταλλαγές πυρών στη θάλασσα ανάμεσα στους Ιρανούς και στους Αμερικανούς και επιθέσεις αποδοθείσες στο Ιράν εναντίον των ΗΑΕ, έπειτα από εβδομάδες συγκριτικής ηρεμίας.

Τεταμένη η κατάσταση στον Λίβανο

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου φιλοξένησε τον πρώτο και μοναδικό ως τώρα--άκαρπο--γύρο απευθείας συνομιλιών των ΗΠΑ και του Ιράν την 11η Απριλίου, τόνισε χθες πως τρέφει την «ελπίδα» ότι η τρέχουσα «ώθηση» θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Στο Ιράν, κάποιοι δεν κρύβουν πως έχουν απαυδήσει.

«Η ψυχολογική πίεση είναι έντονη. Όλος ο κόσμος είναι αποκαρδιωμένος, δεν έχει καμιά ελπίδα εξαιτίας αυτού του ψυχολογικού παιγνιδιού», εκμυστηρεύτηκε η Αζαντέ, 43χρονη μεταφράστρια, που μίλησε τηλεφωνικά από την Τεχεράνη σε μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στο Παρίσι.

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος «για όλα τα σενάρια» στο Ιράν. Ο στρατός του είναι επίσης «έτοιμος» να ξαναρχίσει «ισχυρή» επιχείρηση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Στο άλλο κύριο μέτωπο του πολέμου, στον Λίβανο, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμό εναντίον ανώτερου αξιωματικού επίλεκτης μονάδας του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος Χεζμπολά στη Βηρυτό.

Πηγές του AFP στο σιιτικό κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, επιβεβαίωσαν ότι σκοτώθηκε κορυφαίο στέλεχος της δύναμης Ραντουάν στον βομβαρδισμό, τον πρώτο στη λιβανική πρωτεύουσα αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός τη 17η Απριλίου.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταμέτρησε τουλάχιστον 11 νεκρούς σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας παρά την υποτιθέμενη ανακωχή, που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την αναχαίτιση «ύποπτου εναέριου στόχου» που κατευθυνόταν προς βόρειο τομέα της χώρας από τον Λίβανο με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν σειρήνες συναγερμού τη νύχτα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ