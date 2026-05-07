ΗΠΑ: Βασική αιτία για τις απολύσεις για δεύτερο συνεχόμενο μήνα η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν η κύρια αιτία περικοπών θέσεων εργασίας και τον Απρίλιο σύμφωνα με την εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas.

Η τεχνητή νοημοσύνη επισημαίνεται ως η βασικότερη αιτία για τις απολύσεις στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά την καταγραφή του Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ανακοίνωσαν 33.361 περικοπές θέσεων εργασίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των 83.387 περικοπών που ανακοινώθηκαν σε όλους τους κλάδους τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη από την εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas.

Μέχρι τον Απρίλιο, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναφερθεί ως βασική αιτία για 49.135 περικοπές, ή περίπου το 16% όλων των ανακοινωθέντων απολύσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι γενικότερες απολύσεις τον Απρίλιο ήταν αυξημένες από 60.620 τον Μάρτιο, ωστόσο ήταν λιγότερες από τις 105.441 περικοπές που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

«Η αγορά εργασίας μεταβάλλεται και ο τρόπος με τον οποίο τη μετράμε μεταβάλλεται επίσης», δήλωσε η Νικόλ Μπασάουντ της ZipRecruiter. «Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι θέσεις εργασίας μεταβάλλονται» πρόσθεσε.

Ο τεχνολογικός κλάδος έχει ήδη ανακοινώσει περίπου 85.411 περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, ο υψηλότερος αριθμός από το 2023 μέχρι σήμερα. Σχέδια απολύσεων έχουν αναφερθεί από μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Oracle, η Snap, η Coinbase, η Meta και άλλες, όλες εν μέσω τεράστιων δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη από τους μεγαλύτερους εργοδότες της τεχνολογίας.