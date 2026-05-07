Amazon: Παραδίδει τα πρώτα της δέματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με drone

Η Amazon έγινε o πρώτος λιανοπωλητής στη Βρετανία που ξεκίνησε μία υπηρεσία delivery με drones, με πιλοτική εφαρμογή στο Ντάρλινγκτον της βόρειας Αγγλίας.

Δέματα που ζυγίζουν λιγότερο από 2,2 κιλά και περιέχουν καθημερινά είδη όπως προϊόντα ομορφιάς, μπαταρίες και καλώδια παραδίδονται πλέον σε ακτίνα 12 χιλιομέτρων από το κέντρο διανομής της Amazon. Οι παραδόσεις γίνονται ακόμα και μέσα σε δύο ώρες, με την Amazon να αναφέρει ότι μπορεί να πραγματοποιεί έως δέκα πτήσεις την ώρα και περίπου εκατό παραδόσεις ημερησίως τις καθημερινές, με στόχο τη σταδιακή επέκταση της υπηρεσίας, καθώς όπως αναφέρει ο τεχνολογικός γίγαντας είναι πεπεισμένος ότι υπάρχει ζήτηση για «εξαιρετικά γρήγορες παραδόσεις».

Η Amazon χρησιμοποιεί ήδη drones για παραδόσεις σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ. Στις αρχές Φεβρουαρίου, ένα drone MK30 χτύπησε σε μία πολυκατοικία σε ένα προάστιο του Ντάλας στο Τέξας. Το drone έπεσε στο έδαφος και διαλύθηκε. Έκτοτε, η Amazon έχει σταματήσει τις παραδόσεις σε αυτά τα είδη διαμερισμάτων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, αυτό ήταν ένα παράδειγμα περίπτωσης «μαθαίνουμε καθώς προχωράμε», τονίζοντας ότι 170.000 πτήσεις με drone είχαν πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.