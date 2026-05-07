Κομισιόν για χανταϊό: Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους είναι «χαμηλός»

Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους είναι «χαμηλός», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εβα Χερντσίροβα αναφερόμενη στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχει μετατραπεί σε εστία του χανταΐου.

Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους είναι «χαμηλός», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εβα Χερντσίροβα αναφερόμενη στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχει μετατραπεί σε εστία του χανταΐου.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος η οποία δέχθηκε την ερώτηση μετά την πληροφορία ότι αεροσυνοδός της αεροπορικής εταιρείας KLM ελέγχεται αφού ήρθε σε επαφή με την ολλανδή επιβάτιδα που αποβιβάσθηκε από το κρουαζιερόπλοιο και αργότερα πέθανε από τον χανταΐό σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Όπως ανέφερε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη στείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ η Κομισιόν βρίσκεται σε διαρκείς συσκέψεις για το θέμα.

Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας με τα κράτη-μέλη, τον ΠΟΥ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, σήμερα έγιναν συσκέψεις και με εκπροσώπους από την Ολλανδία και την Ισπανία -που έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας- ενώ το απόγευμα προγραμματίζεται νέα συνάντηση με τα κράτη των οποίων πολίτες βρίσκονται στο πλοίο.