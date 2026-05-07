Αυστρία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς στην πόλη Λιντς

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην πόλη Λιντς της Αυστρίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Kroner Zeitung.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, πρόσθεσε ότι το όπλο από το οποίο σκοτώθηκαν τα θύματα, ανασύρθηκε, ενώ αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Η Kronen Zeitung ανέφερε για το συμβάν ότι ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες και μετά έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

