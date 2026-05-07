ΗΠΑ: Μικρή αύξηση στα επιδόματα ανεργίας, λιγότερο από το αναμενόμενο

Newsroom
Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 10.000 στις 200.000 την εβδομάδα που έληξε στις 2 Μαΐου.

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ ανέκαμψαν ελαφρώς μετά την πτώση τους την προηγούμενη εβδομάδα φτάνοντας κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, υποδεικνύοντας ότι οι απολύσεις παραμένουν συγκρατημένες παρά τις πρόσφατες ανακοινώσεις για περικοπές θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 10.000 στις 200.000 την εβδομάδα που έληξε στις 2 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 205.000 αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις μειώθηκαν σε 1,77 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα, ένα νέο χαμηλό δύο ετών.

Τα κυβερνητικά στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι υπήρχαν 0,95 θέσεις εργασίας για κάθε άνεργο τον Μάρτιο έναντι 0,91 τον Φεβρουάριο, γεγονός που συνάδει με μια σταθερή αγορά εργασίας.

Παρά μια σειρά από ανακοινώσεις απολύσεων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που σχετίζονται με την υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης για ορισμένους ρόλους εργασίας, οι αιτήσεις παρέμειναν κάτω από τις 230.000 φέτος. Οι οικονομολόγοι εικάζουν ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας πιθανότατα λάμβαναν γενναιόδωρα πακέτα αποχώρησης.

Μια έκθεση της παγκόσμιας εταιρείας outplacement Challenger, Gray and Christmas την Πέμπτη έδειξε ότι οι εργοδότες με έδρα τις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 83.387 περικοπές θέσεων εργασίας τον Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση 38% σε σχέση με τον Μάρτιο. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 21% σε σχέση με πέρυσι. Όπως ανέφερε η εταιρεία, η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν η βασικότερη αιτία για τις απολύσεις για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Αύριο Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί η έκθεση απασχόλησης για τον Απρίλιο.

Οι μη γεωργικές μισθοδοσίες πιθανότατα αυξήθηκαν κατά 62.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά την ανάκαμψη των 178.000 τον Μάρτιο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,3% τον Απρίλιο, με πιθανότητα στρογγυλοποίησης προς τα κάτω στο 4,2%.

