Box Now: Νέα υπηρεσία αποστολής δεμάτων σε πέντε χώρες

Νέα υπηρεσία εγκαινιάζει η Box Now, επεκτείνοντας τις δυνατότητες αποστολής δεμάτων στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να στέλνουν δέματα από θυρίδα της Box Now στην Ελλάδα προς διεύθυνση κατοικίας (Home Delivery) αρχικά σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο και Ολλανδία.

Η διαδικασία αποστολής είναι απλή και οικεία για τους χρήστες. Ειδικότερα, όλες οι αποστολές πραγματοποιούνται μέσω του site της Box Now, ακολουθώντας τη ροή της υπηρεσίας «Στείλε δέμα».

Επιλογή χώρας προορισμού

Επιλογή μεγέθους δέματος

Συμπλήρωση στοιχείων αποστολέα και παραλήπτη

Οι καταναλωτές ολοκληρώνουν την αγορά online, γράφουν πάνω στο δέμα τον 10ψήφιο αριθμό αποστολής και το τοποθετούν σε όποιο Box Now locker τους εξυπηρετεί για να ξεκινήσει το ταξίδι του.

Όπως δήλωσε ο CEO, Ελευθέριος Παπαδημητρίου: «Στη Box Now δεν ακολουθούμε απλώς τις εξελίξεις στον κόσμο των αποστολών – τις οραματιζόμαστε και τις διαμορφώνουμε. Με τη νέα υπηρεσία ευρωπαϊκών αποστολών, μιλάμε στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων: στις οικογένειες, στους φοιτητές, σε κάθε καθημερινή στιγμή που αξίζει να φτάνει γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό της. Επεκτείνουμε το μοντέλο ευελιξίας που μας καθιέρωσε, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά και προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία διεθνών αποστολών — όπου η ταχύτητα συναντά την απλότητα και η αξιοπιστία γίνεται δεδομένη, με έναν τρόπο που ξεχωρίζει πραγματικά στην αγορά».