ΟΔΔΗΧ: Στο 2,01% η απόδοση από τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,03 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.

Στο 2,01% διαμορφώθηκε η απόδοση από τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ του ελληνικού Δημοσίου.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 4 Μαΐου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.