20ος Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» – bwin: Η Θεσσαλονίκη... έτρεξε στον ρυθμό της επετειακής διοργάνωσης!

Για 8η συνεχόμενη χρονιά, η bwin βρέθηκε στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin, συμβάλλοντας ενεργά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Σε ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, που είχε για μία ακόμα χρονιά τη «σφραγίδα» της bwin, εξελίχθηκε την Κυριακή (26/04) ο 20ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin, στη Θεσσαλονίκη.

Από νωρίς το Σαββατοκύριακο, η πόλη είχε μπει σε ρυθμούς αγώνα, με κατοίκους και επισκέπτες να προετοιμάζονται για τη μεγάλη ημέρα μέσα σε ένα ολοένα πιο εορταστικό κλίμα. Για 8η διαδοχική χρονιά, η bwin βρέθηκε στο πλευρό της σημαντικότερης αθλητικής διοργάνωσης της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού για όλους. Η φετινή διοργάνωση είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την καθιέρωση του Μαραθωνίου, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό επετειακό χαρακτήρα στη συνολική εμπειρία.

Χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στη διοργάνωση, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία σε μια πόλη που κινήθηκε στον ρυθμό του αγώνα, με την παρουσία του κόσμου να είναι έντονη σε όλη τη διαδρομή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και διαρκούς υποστήριξης. Η bwin είχε δυναμική παρουσία σε κάθε σημείο της διοργάνωσης, με το bwin running team να ξεχωρίζει για το πάθος, την ενέργεια και το ομαδικό του πνεύμα, ενώ την ίδια στιγμή η ομάδα του Batala Salonica έδινε τον δικό της ξεχωριστό τόνο, εμψυχώνοντας τους δρομείς με τον ρυθμό και τη ζωντανή μουσική της.

Ενισχύοντας τη θετική ενέργεια και μετατρέποντας κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής σε μια ξεχωριστή εμπειρία, η bwin φρόντισε να κρατήσει αμείωτο τον παλμό της διοργάνωσης. Το τελευταίο χιλιόμετρο αποτέλεσε το αποκορύφωμα της εμπειρίας, με την παρουσία του βραβευμένου brand να κορυφώνεται μέσα από δυναμικά οπτικοακουστικά στοιχεία, δημιουργώντας μια δυνατή συναισθηματική φόρτιση πριν από τον τερματισμό και χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό φινάλε στους συμμετέχοντες. Ολόκληρη η πόλη κινήθηκε σε γιορτινούς ρυθμούς, με δρομείς και θεατές να γίνονται ένα, συνθέτοντας εικόνες που αναδεικνύουν τη σημασία του Μαραθωνίου ως μιας μεγάλης κοινωνικής γιορτής.

Η bwin συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια τον ελληνικό μαζικό αθλητισμό, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη σημαντικών διοργανώσεων και προβάλλοντας αξίες όπως η συμμετοχή, η προσπάθεια και η ομαδικότητα. Όπως δήλωσε η Ιωάννα Μπερίου, Γενική Διευθύντρια της bwin Greece: «Η παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη έχει πάντα ξεχωριστή σημασία, ειδικά φέτος που γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του Μαραθωνίου. Το bwin running team και το μοναδικό κλίμα που επικράτησε σε όλη την πόλη, αποτυπώνουν τη δύναμη του αθλητισμού και της συλλογικότητας. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση για εμάς είναι να βλέπουμε χαμόγελα, ενθουσιασμό και ανθρώπους να μοιράζονται μια τόσο όμορφη εμπειρία σε αυτή την ιστορική επέτειο».

