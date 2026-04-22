ΟΔΔΗΧ: Στο 2,12% η απόδοση από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 976 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,44 φορές.

Στο 2,12% διαμορφώθηκε η απόδοση από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου ύψους 400 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Μαρτίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,16%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 976 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,44 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.