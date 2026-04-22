ΟΔΔΗΧ: Στο 2,12% η απόδοση από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Στο 2,12% διαμορφώθηκε η απόδοση από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου ύψους 400 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Μαρτίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,16%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 976 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,44 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Ποιοι κατασκευαστές θα χτίσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Το νέο πακέτο στήριξης των 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Όλα τα μέτρα

Μεταβιβάσεις ακινήτων μόνο στον συμβολαιογράφο - Πώς ξεμπλοκάρουν τα κατασχεμένα

