Πετρέλαιο: Νέο ράλι καθώς κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή

Σημαντική άνοδο σημειώνει το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές έγιναν ξανά πιο επιφυλακτικοί μετά την έξαρση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν το Σαββατοκύριακο, περιορίζοντας την αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή υποχωρούν.

Συγκεκριμένα, το Brent σημειώνει άνοδο 5,4% στα 95,31 δολάρια ανά βαρέλι, αφού το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατέλαβε ένα ιρανικό πλοίο κατά τη διάρκεια ενός χαοτικού Σαββατοκύριακου που είδε την Τεχεράνη να πυροβολεί πλοία και να κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Τo αμερικανικό WTI, παράδοσης Μαίου, αυξάνεται πάνω από 6% στα 88,92 δολάρια. Νωρίτερα, οι τιμές τους είχαν ξεπεράσει τα 96,49 (+6,76%) και 90,2 (+7,67) δολάρια, αντίστοιχα.

Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν έως και 11% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας στην Ασία, φθάνοντας τα 43 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Με την εκεχειρία των δύο εβδομάδων να λήγει την Τρίτη, οι αναλυτές εστιάζουν πλέον στο κατά πόσον οι ΗΠΑ και το Ιράν μπορούν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για την άμβλυνση των εντάσεων και την επαναλειτουργία της βασικής πλωτής οδού μετά την αποτυχία των αρχικών συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ.

«Φαίνεται σαν να κινούμαστε στους ίδιους κύκλους σε κάποιο βαθμό», δήλωσε στο Bloomberg ο Κέρι Γκρεγκ, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στην JPMorgan Asset Management. Οι αγορές «εξετάζουν τι θα μπορούσε να είναι το τέλος ή τουλάχιστον η αρχή του τέλους αυτής της σύγκρουσης» πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και Ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για το επόμενο στάδιο του πολέμου, δημιουργώντας αβεβαιότητα σχετικά με το εάν οι δύο πλευρές θα συναντηθούν για ειρηνευτικές συνομιλίες με την εκεχειρία να λήγει τις επόμενες ημέρες.

Το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μην συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών αυτή την εβδομάδα, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό, σκληραίνοντας μια αντιπαράθεση που φαινόταν να έχει ξεπαγώσει την Παρασκευή και πυροδότησε ένα ευρύ ράλι στις μετοχές.

Ο Τραμπ, ο οποίος την Παρασκευή δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είχε σχεδόν κλείσει, απείλησε το πρωί της Κυριακής να καταστρέψει κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και γέφυρα στο Ιράν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

«Παρόλο που υπήρξαν διάφορες εξελίξεις το Σαββατοκύριακο, τα πράγματα δεν κινήθηκαν προς μια κατεύθυνση που θα προκαλούσε μια σημαντική διακοπή των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός, όπως φοβόταν κανείς», δήλωσε ο Yugo Tsuboi, επικεφαλής στρατηγικής στην Daiwa Securities Co. «Έτσι, προς το παρόν η αντίδραση της αγοράς είναι ήρεμη» τονίζει.