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Κως: Δέμα που περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς εντόπισαν οι αστυνομικοί

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Κως: Δέμα που περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς εντόπισαν οι αστυνομικοί
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Ο παραλήπτης δεν εμφανίστηκε.

Στην κατάσχεση ενός δέματος, που είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών στο νησί της Κω προχώρησαν οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων της ΕΛΑΣ του νησιού.

Οι αστυνομικοί είχαν εδώ και μέρες πληροφορίες για το συγκεκριμένο δέμα, το οποίο περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς, και παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο, χωρίς ωστόσο ο παραλήπτης (τα στοιχεία του οποίου ελέγχονται αν είναι αληθινά) να εμφανιστεί.

Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που διαθέτει η αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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