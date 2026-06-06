Χαρακόπουλος: Βαριά η παρακαταθήκη του Γ. Σουφλιά στην υπηρέτηση των Θεσσαλών συμπολιτών

Επί δεκαετίες κόσμησε την πολιτική ζωή του τόπου μας, αναφέρει ο γγ της ΚΟ της ΝΔ.

«Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης. Επί δεκαετίες κόσμησε την πολιτική ζωή του τόπου με το κοινοβουλευτικό του ήθος, την ευγένεια και τη μετριοπάθειά του και τίμησε κατά τρόπο άψογο όλα τα δημόσια αξιώματα που ανέλαβε. Υπήρξε μια ισχυρή προσωπικότητα, με ακέραιο χαρακτήρα, και σαφές πολιτικό στίγμα», αναφέρει ο γγ της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε δήλωσή του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.

Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογραμμίζει, ακόμη, ότι αποχαιρετά «με βαθιά θλίψη και σεβασμό για όλα όσα προσέφερε στον τόπο τον πρώην υπουργό και πρωτοκορυφαίο στέλεχος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Σουφλιάς ως κοινοβουλευτικός άνδρας διακρίθηκε για τον δωρικό πολιτικό του λόγο, που χαρακτηρίζει την καραμανλική σχολή, για την επιμονή σε επιχειρήματα μακριά από τη δημαγωγία και τον λαϊκισμό, που συχνά διολισθαίνει η πολιτική μας ζωή. Ως υπουργός υπήρξε συνώνυμο της εργατικότητας και του αποτελέσματος.

Όσο ψηλά κι αν έφτασε, δε λησμόνησε ποτέ από πού ξεκίνησε, υπερήφανος πάντα για την ταπεινή καταγωγή του από αγροκτηνοτροφική οικογένεια του κάμπου. Διάβηκε με την αξία του την τεράστια απόσταση από το Σουπλί, την Αγία Τριάδα Φαρσάλων, μέχρι τη Βουλή των Ελλήνων και τα υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου άφησε έντονο αποτύπωμα έργου. Αυστηρός πολιτικός του μέτρου, αλλά με πείσμα στην υπεράσπιση των απόψεών του πολιτεύτηκε με κώδικα αξιών και με το προσωπικό του παράδειγμα υπηρέτησε το "σεμνά και ταπεινά"».

Παράλληλα, ο κ. Χαρακόπουλος σημειώνει: «Προσωπικά είχα την τύχη στα πρώτα βήματά μου στη Βουλή να γνωρίσω καλύτερα τον πολιτικό άνδρα και να διδαχθώ από το υπόδειγμά του, συναισθανόμενος πάντοτε το βάρος της σπουδαίας παρακαταθήκης του στην υπηρέτηση των Θεσσαλών συμπολιτών μας. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Αιωνία του η μνήμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ