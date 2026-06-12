Νάγκελ (ΕΚΤ): Νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούλιο, εάν χρειαστεί

«Διατηρούμε όλες τις επιλογές μας ανοιχτές και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε για άλλη μια φορά, εάν χρειαστεί».

Την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση τον επόμενο μήνα, στις 23 Ιουλίου, εάν το απαιτήσει το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε το μέλος του ΔΣ της, Γιόακιμ Νάγκελ, μετά την χθεσινή απόφαση για άνοδο στο κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες για πρώτη φορά από το 2023.

Οι επιπτώσεις του πολέμου αποδεικνύονται πολύ ισχυρές για να αγνοηθούν, καθιστώντας την αύξηση των επιτοκίων την Πέμπτη απαραίτητη, ακόμη και αν η κατάσταση αποκλιμακωθεί γρήγορα, τόνισε ο πρόεδρος της Bundesbank, προσθέτοντας πως το υψηλό κόστος ενέργειας έχει συνέπειες και σε άλλες τιμές, ενώ επηρεάζει τον πυρήνα του πληθωρισμού.

«Διατηρούμε όλες τις επιλογές μας ανοιχτές και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε για άλλη μια φορά, εάν χρειαστεί. Η προσέγγισή μας βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγουμε πριν από κάθε συνάντηση» υπογράμμισε.

Όπως επεσήμανε, οι προοπτικές των τιμών έχουν «επιδεινωθεί περαιτέρω» και το σοκ αποδεικνύεται «ισχυρό και επίμονο». «Το βήμα στα επιτόκια θα ήταν απαραίτητο ακόμη και αν η κατάσταση βελτιωνόταν γρήγορα» εξήγησε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αγορές αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα προβεί σε δύο ακόμη αυξήσεις των 25 μονάδων για να περιορίσει την απότομη αύξηση των τιμών. Μια νέα κίνηση στο κόστος δανεισμού θα μπορούσε να γίνει ήδη τον Ιούλιο, εάν η κατάσταση με τον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν δεν βελτιωθεί και το ενεργειακό ράλι παραμείνει.