Υδρογονάνθρακες: Νέο βήμα από το Χιούστον για Chevron, ExxonMobil και τις ελληνικές γεωτρήσεις

Στην Αθήνα το επόμενο διάστημα η Chevron. Προχωρούν οι ρυθμιστικές εγκρίσεις για τις έρευνες υδρογονανθράκων.

Οι έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα περνούν σταδιακά σε μια νέα φάση, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να επιταχύνει τις διαδικασίες και τους μεγάλους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους να διευρύνουν το αποτύπωμά τους στις ελληνικές θαλάσσιες παραχωρήσεις. Το στίγμα αυτό δόθηκε και από τις επαφές που πραγματοποίησε χθες στο Χιούστον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τις διοικήσεις της Chevron και της ExxonMobil, σε μια συγκυρία κατά την οποία προχωρούν παράλληλα οι διαδικασίες για την είσοδο της Chevron στο Block 10 του Νοτίου Ιονίου, οι σεισμικές έρευνες στις παραχωρήσεις νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, αλλά και η προετοιμασία της πρώτης μεγάλης ερευνητικής γεώτρησης στο Block 2 στο Ιόνιο.

Πίσω από τις εξελίξεις που ανακοινώνονται δημόσια βρίσκεται ένας συνεχής κύκλος επαφών μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, των ελληνικών εταιρειών Helleniq Energy και Energean και των δύο αμερικανικών κολοσσών, Chevron και ExxonMobil. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η στενή παρακολούθηση των projects και η τακτική επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις οι αδειοδοτήσεις, οι σεισμικές έρευνες και τα επόμενα ερευνητικά βήματα. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι οι έρευνες υδρογονανθράκων παραμένουν ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και παρακολουθούνται σε συνεχή βάση τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από τους επενδυτές.

Στα κεντρικά γραφεία της Chevron, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Kevin McLachlan, Vice President for Exploration της εταιρείας, παρουσία της Tali Lederman, Senior Manager Commercial για τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο, της Beatrice Bienvenu, Country Manager Greece, και του Paul Landis, Senior Manager Exploration για τη Μεσόγειο. Στο επίκεντρο βρέθηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας για την Ελλάδα, όπως αυτό αποτυπώνεται στο αίτημα συμμετοχής της με ποσοστό 70% στην Περιοχή 10 του Νοτίου Ιονίου.

Η ελληνική πλευρά ενημέρωσε τη Chevron για την επίσπευση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων και προσκάλεσε στελέχη της εταιρείας στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για τις σεισμικές έρευνες στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα όπου ήδη δραστηριοποιείται η Chevron, νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο Έλληνας υπουργός είχε συνάντηση και με τον Neil Hartley, επικεφαλής των ερευνητικών προγραμμάτων της ExxonMobil σε Ευρώπη και Βόρεια Αφρική. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου στον τομέα των υδρογονανθράκων, αλλά και η πορεία της ερευνητικής γεώτρησης που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Βορειοδυτικό Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027, η οποία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες που έχουν προγραμματιστεί στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες.

Το Block 10 και τα επόμενα βήματα

Οι επαφές στο Χιούστον έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Chevron διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη αφορά το ενδιαφέρον της για την Περιοχή 10 στο Νότιο Ιόνιο, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, η οποία μέχρι σήμερα βρισκόταν εξ ολοκλήρου υπό τη Helleniq Energy. Με βάση το αίτημα που έχει κατατεθεί, η αμερικανική εταιρεία επεδίωξε να αποκτήσει το 70% της παραχώρησης και να αναλάβει τον ρόλο του operator, ενώ η Helleniq Energy θα διατηρήσει το υπόλοιπο 30%.

Παράλληλα, η ΕΔΕΥΕΠ αξιολογεί αίτημα για παράταση 18 μηνών της δεύτερης ερευνητικής φάσης, προκειμένου η υπό διαμόρφωση κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy να εξετάσει από κοινού τα δεδομένα από τις δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, αλλά και να αξιολογήσει τα στοιχεία που προκύπτουν από τις γειτονικές περιοχές παραχώρησης.

Η εικόνα στις υπόλοιπες παραχωρήσεις

Η Περιοχή 10 δεν αποτελεί μεμονωμένη επένδυση. Η Chevron συμμετέχει ήδη ως operator με ποσοστό 70% στις παραχωρήσεις Νότια Κρήτη 1, Νότια Κρήτη 2, Νότια της Πελοποννήσου και στο Οικόπεδο Α2, με τη Helleniq Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για θαλάσσιες περιοχές σε υπερβαθιά ύδατα, όπου οι τεχνικές απαιτήσεις και το επενδυτικό κόστος συγκαταλέγονται στα υψηλότερα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Την ίδια στιγμή, η ExxonMobil προχωρά τον σχεδιασμό για την ερευνητική γεώτρηση στη δομή «Άσωπος» στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027 (ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy). Πρόκειται για μια γεώτρηση με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αγορά υδρογονανθράκων, καθώς αναμένεται να είναι η πρώτη που θα πραγματοποιηθεί σε τόσο μεγάλο θαλάσσιο βάθος στα ελληνικά ύδατα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ, εφόσον η γεώτρηση προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ανοίξει τον δρόμο και για τις επόμενες ερευνητικές κινήσεις στις υπόλοιπες παραχωρήσεις, μεταξύ των οποίων και η Περιοχή 10 στο Νότιο Ιόνιο, όπου πιθανή ερευνητική γεώτρηση τοποθετείται χρονικά ένα έως δύο χρόνια αργότερα.

Στην Αθήνα εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα των πρώτων γεωτρήσεων θα αποτελέσουν καθοριστικό ορόσημο για το μέλλον των ελληνικών ερευνών υδρογονανθράκων. Σε περίπτωση θετικών ενδείξεων, η χώρα θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη γεωπολιτική και οικονομική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα θα ενδυναμώσει την ενεργειακή της ασφάλεια σε βάθος χρόνου, δημιουργώντας προϋποθέσεις αξιοποίησης εγχώριων πόρων για τις επόμενες γενιές.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις αποτυπώνουν μια ευρύτερη μεταβολή στο ελληνικό upstream. Καθώς οι έρευνες μεταφέρονται σε βαθιά και υπερβαθιά ύδατα, το απαιτούμενο τεχνικό και χρηματοδοτικό βάρος αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο διεθνών ομίλων όπως η Chevron και η ExxonMobil. Για την ελληνική πλευρά, η ενίσχυση της παρουσίας τους ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στις γεωλογικές προοπτικές της χώρας, αλλά και ως ένδειξη ότι η Ελλάδα αποκτά ολοένα πιο ενεργό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.