Βρετανία: Η οικονομία συρρικνώθηκε 0,1% τον Απρίλιο

Η οικονομία του Ην. Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν συνεχίζουν να βάζουν «τροχοπέδη» στην ανάπτυξη.

Η οικονομία του Ην. Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν συνεχίζουν να βάζουν «τροχοπέδη» στην ανάπτυξη.

Η συρρίκνωση της δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών κατά 0,2% προβάλλεται ως ο κύριος παράγοντας της αρνητικής ανάπτυξης, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της παραγωγής στον τομέα των κατασκευών κατά 0,1%.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η βρετανική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.

Το μέγεθος του Απριλίου ακολουθεί έπειτα από ανάπτυξη 0,3% τον Μάρτιο, 0,4% τον Φεβρουάριο και μηδενική ανάπτυξη τον Ιανουάριο.