Ειδήσεις | Ελλάδα

Τέλος εξετάσεων στα λύκεια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τέλος εξετάσεων στα λύκεια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων

Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται, ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας. Την ίδια ημέρα, θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιστροφές φόρων: Η ΑΑΔΕ ψάχνει χιλιάδες για να τους δώσει 191 εκατ. ευρώ

Σενάριο αυτοδυναμίας με «σαμαρικές» πλάτες - Το γλέντι του Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ - Οι «πασόκοι» που δεν μασούν

Στα 866 ευρώ η μέση σύνταξη τον Μάιο - Στο τραπέζι η αναμόρφωση της ΕΑΣ και η «13η σύνταξη»

tags:
Σχολεία
Πανελλαδικές - Πανελλήνιες εξετάσεις
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider