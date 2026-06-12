Σε ποιον τεχνικό όμιλο «κλειδώνει» η υλοποίηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μαραθώνα (ΕΥΔΑΠ)

Η κοινοπραξία «Γκολιόπουλος ΑΤΕ - Giovanni Putignano & Figli SRL» ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ στο έργο αξίας άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Η κοινοπραξία «Γκολιόπουλος Α.Τ.Ε. - Giovanni Putignano & Figli S.R.L.», που μειοδότησε στο διαγωνισμό με μέση έκπτωση 17% στον προϋπολογισμό δημοπράτησης του έργου, ανακηρύχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ως προσωρινός ανάδοχος του έργου «Κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και Αγωγών Μεταφοράς Δήμου Μαραθώνα», μετά την έγκριση του σχετικού πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών) από την επιτροπή διαγωνισμού. Η σύμβαση υπολογίζεται σε 50,16 εκατ. ευρώ περίπου.

Επίσης, εγκρίθηκε η αποστολή σχετικής πρόσκλησης στον ως άνω Οικονομικό Φορέα για την υποβολή των κατά νόμο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, με τη διαδικασία που προβλέπεται στη Διακήρυξη, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης σε αυτόν. Κατά συνέπεια, η διαδικασία εισέρχεται στην τελική ευθεία.

Όπως και παλιότερα έχουμε αναφέρει, το εν λόγω project είναι ένα από τα ΚΕΛ (Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων) που προωθεί η ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική. Όπως παλιότερα αλλά και πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε αναφέρει, στον εν λόγω διαγωνισμό είχαν δώσει το παρών 6 σχήματα, με την πλέον συμφέρουσα να είναι αυτή της κοινοπραξίας υπό την Γκολιόπουλος μαζί με Giovanni Putignano & Figli S.R.L. Ακολουθούσαν σε σειρά μειοδοσίας σχήματα όπως αυτό της Χρ. Κωνσταντινίδης - ΕΛΤΕΡΓΑ κ.α., ΜΕΤΚΑ - Μεσόγειος, ЕРЕТВО А.Е. - ЕКТЕР А.Е. - ETBO A.T.E., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.-WATT A.Ε. και κοινοπραξία υπό την Thalis.

Πρόκειται για την ανάθεση της κατασκευής του υπερσύγχρονου Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μαραθώνα, αρχικού εκτιμώμενου ύψους 65,2 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για επιπλέον τρία έτη λειτουργίας και συντήρησης). Το έργο θα περιλαμβάνει αντλιοστάσια μεταφοράς των λυμάτων, αγωγούς μεταφοράς των λυμάτων, Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μαραθώνα (ΚΕΛ Μαραθώνα), αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων αλλά και Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ).

Το έργο αποτελεί ζωτικής σημασίας επένδυση για την περιβαλλοντική προστασία και την αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Το ΚΕΛ θα εξυπηρετεί 51.000 ισοδύναμους κατοίκους στην αρχική φάση, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης για εξυπηρέτηση έως 110.000 κατοίκων σε βάθος 40ετίας.

Σύμφωνα με την παλιά διακήρυξη, στο αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνονται:

• Η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού των παρακάτω έργων: - των αντλιοστασίων μεταφοράς των λυμάτων και ειδικότερα των αντλιοστασίων Α8, Α9, Α10, Α11 και Α12 - των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων (καταθλιπτικοί αγωγοί και αγωγοί βαρύτητας) - του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μαραθώνα - του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (χερσαίο τμήμα και υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης) − του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ανάντη του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

• Η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

• Οι δοκιμές περαίωσης, η θέση σε αποδοτική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης του συνόλου των έργων.

• Η λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ, του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων και του ΜΥΗΕ από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή / και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία και συντήρηση του Έργου.

Περιλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών των εξής έργων: (1) του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων, (2) του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, (3) του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ανάντη του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.