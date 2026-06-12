Σε χαμηλά 2 μηνών το πετρέλαιο, κάτω από τα 90 δολάρια το brent

Τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουλίου του αμερικανικού WTI σημειώνουν πτώση 2,15% στα 85,82 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια παραδόσεως Αυγούστου του ευρωπαϊκού brent υποχωρούν κατά 2,35% στα 88,31 δολάρια.

Νέες απώλειες σημειώνουν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, με την αγορά να αντιδρά πτωτικά στις αναφορές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως ακύρωσε νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που προβλεπόταν να διεξαχθούν τη νύχτα εναντίον του Ιράν, προτού διαβεβαιώσει ότι έχει εξευρεθεί «πολύ καλή συμφωνία» και κάνοντας μάλιστα λόγο περί ενδεχόμενης υπογραφής της κάπου «στην Ευρώπη» μέσα σε «αυτό το σαββατοκύριακο».

Ειδικότερα, τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουλίου του αμερικανικού WTI σημειώνουν πτώση 2,15% στα 85,82 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια παραδόσεως Αυγούστου του ευρωπαϊκού brent υποχωρούν κατά 2,35% στα 88,31 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο ρεπουμπλικάνος μίλησε για «πολύ καλή συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν», προσθέτοντας πως, «αφού οριστικοποιηθούν τα έγγραφα», θα υπογραφτούν «τις προσεχείς ημέρες», «ίσως στην Ευρώπη».

Ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι παρών προσωπικά, ότι θα στείλει τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς να τον εκπροσωπήσει.

Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους είπε επίσης ότι πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, επικύρωσε αυτήν την «πολύ γερή συμφωνία-πλαίσιο» --μίλησε για «μνημόνιο κατανόησης» (memorandum of understanding, MoU)-- με τις ΗΠΑ.

Δεν έδωσε ωστόσο καμιά λεπτομέρεια για το περιεχόμενο του υποτιθέμενου συμβιβαστικού κειμένου, εάν δηλαδή συνεπάγεται το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ με την υπογραφή, ή εάν η Τεχεράνη δεσμεύεται γραπτώς πως δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Από την άλλη, η διπλωματία του Ιράν ξεκαθάρισε πως δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν η Τεχεράνη θα υπογράψει κάτι. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις ΗΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως τα σχόλια σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Συμπλήρωσε πως ένα μεγάλο μέρος του υπό διαπραγμάτευση σχεδίου είχε οριστικοποιηθεί, αλλά οι ΗΠΑ άλλαξαν επανειλημμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.