UBS: Στο μικροσκόπιο λόγω Ιράν οι αεροπορικές εταιρείες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για Aegean και ΔΑΑ

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την πλήρη ομαλοποίηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί, επηρεάζοντας τις τιμές των αεροπορικών καυσίμων που την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρώπη κινήθηκαν μεταξύ 1.300 και 1.600 δολαρίων ο τόνος, περίπου διπλάσιες σε σχέση με τον μέσο όρο του 2025, που ήταν στα 690 δολάρια.

Κατά την εκτίμηση των αναλυτών της UBS, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια που εξαρτώνται περισσότερο από αεροπορικές εταιρείες με χαμηλή κερδοφορία και γηρασμένο στόλο αεροσκαφών είναι πιθανότερο να δουν καθοδικές αναθεωρήσεις στη διαθέσιμη χωρητικότητα, όσο οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές ή σε ένα σενάριο ελλείψεων.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών αεροδρομίων υποχωρούν κατά μέσο όρο περίπου 4% από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, υποαποδίδοντας ελαφρώς έναντι του δείκτη STOXX Europe 600, ο οποίος χάνει 1%. Αυτό δείχνει, σύμφωνα με τη UBS, ότι αρκετοί επενδυτές αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κρίσης ως προσωρινές. Ωστόσο, εάν η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ αποδειχθεί πιο μακροχρόνια, τότε οι πιέσεις ενδέχεται να αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα για την ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης μεσοπρόθεσμα. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι αεροπορικές εταιρείες θα γίνουν πιο επιλεκτικές στην κατανομή χωρητικότητας, δίνοντας προτεραιότητα στις πιο κερδοφόρες γραμμές. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με τα αεροδρόμια για εμπορικούς όρους και χρεώσεις ενδέχεται να γίνουν δυσκολότερες.

Επιπλέον, παρατεταμένα υψηλές τιμές καυσίμων θα μπορούσαν να επιταχύνουν την απόσυρση παλαιότερων και λιγότερο αποδοτικών αεροσκαφών από αεροπορικές εταιρείες με χαμηλή κερδοφορία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μικρότερες ζημιογόνες εταιρείες θα μπορούσαν ακόμη και να μειώσουν τον συνολικό στόλο τους. Παρόμοιο περιβάλλον υψηλών τιμών πετρελαίου και χαμηλής ή οριακά αρνητικής ανάπτυξης είχε καταγραφεί στην Ευρώπη την περίοδο 2011-2013. Τότε, τα αεροδρόμια κινήθηκαν σε ρυθμούς χαμηλής μονοψήφιας ανάπτυξης, ενώ αρκετές αεροπορικές εταιρείες με χαμηλή κερδοφορία αναδιάρθρωσαν τα δίκτυά τους, όπως η Iberia και η Lufthansa. Εκείνη την περίοδο, επίσης, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια είδαν καθοδικές αναθεωρήσεις κερδών και υποχώρηση αποτιμήσεων κατά 1 έως 2 φορές σε όρους EV/EBITDA.

Τα στοιχεία για την Aegean

Σύμφωνα με την ανάλυση της UBS, μεταξύ 14 αεροπορικών εταιρειών η Aegean κατατάσσεται στην τέταρτη θέση με τα υψηλότερα περιθώρια EBIT, κοντά στο 12,5%, πίσω μόνο από τις Iberia, British Airways και Vueling.

Ταυτόχρονα, σχεδόν μηδενικό ποσοστό του στόλου της εμφανίζει ηλικία μεγαλύτερη των 20 ετών, και αφορά αεροσκάφη στενής ατράκτου, στοιχείο που επίσης την κατατάσσει στις ανθεκτικές μεταξύ 19 εταιρειών του κλάδου.

Πως επηρεάζονται τα αεροδρόμια

Μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών κηροζίνης δημιουργεί δομικές πιέσεις και, σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές της UBS θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος αυτός είναι υψηλότερος για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και για τη Fraport.

Σε διαφορετική της ανάλυση, με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2026, η UBS σχολίαζε, μεταξύ άλλων, ότι σε ένα σενάριο ελλείψεων καυσίμων στην Ασία, ο ΔΑΑ είναι μεταξύ αυτών με τη χαμηλότερη έκθεση σε ασιατικές χώρες, οι οποίες έχουν υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής.

Ο οίκος εξηγούσε, τότε, ότι αρκετές ασιατικές χώρες καλύπτουν το 40%-80% των εισαγωγών αργού πετρελαίου τους από τη Μέση Ανατολή και ότι 1,6%-2,3% της συνολικής χωρητικότητας θέσεων για τη Flughafen Zurich, την Groupe ADP και τη Fraport συνδέεται με δρομολόγια προς ασιατικές χώρες που έχουν υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής και μόνο μέτρια στρατηγικά αποθέματα αργού.

Σε ένα σενάριο ελλείψεων καυσίμων, εκτιμούσαν ότι μέρος αυτής της χωρητικότητας θα μπορούσε να ακυρωθεί προσωρινά. Ο ΔΑΑ εμφανίζεται καλύτερα τοποθετημένος, καθώς μόλις το 0,1%-0,3% της χωρητικότητας θέσεων αφορά τέτοιες γραμμές.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την έκθεση στη Μέση Ανατολή, οι αναλυτές σημειώνουν ότι ο ΔΑΑ, η Flughafen Zurich, η Groupe ADP και η Fraport εμφανίζουν τη μεγαλύτερη έκθεση στη Μέση Ανατολή κατά τη θερινή περίοδο, με βάση τη διαθέσιμη χωρητικότητα.