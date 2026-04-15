ΟΔΔΗΧ: Στο 3,7% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Στην άντληση συνολικά 250 εκατ. ευρώ προχώρησε την Τετάρτη το ελληνικό δημόσιο, μετά την επανέκδοση μέσω δημοπρασίας 10ετούς ομολόγου 3,375%, με λήξη στις 16 Ιουνίου 2036. Η απόδοση αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του Φεβρουαρίου και διαμορφώθηκε στο 3,7%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, oι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 507 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,03 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).