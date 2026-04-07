Χαμηλώνει τον πήχη για S&P 500 η UBS λόγω κρίσης στη Μ. Ανατολή

Υποβάθμισε τον στόχο της για τον S&P 500 για το 2026 η UBS, λόγω φόβων για επιβράδυνση ανάπτυξης και πληθωρισμού από το ράλι των τιμών πετρελαίου εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σε report της η ελβετική χρηματιστηριακή αναθεώρησε καθοδικά τον στόχο για το τέλος του 2026 σε 7.500 από 7.700 μονάδες και για τα μέσα του έτους σε 7.000 από 7.300 μονάδες.

Ο διευρυμένος δείκτης μετρά απώλειες 3,9% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι οδήγησαν τους επενδυτές να αποσυρθούν από τις μετοχές. Στο βασικό της σενάριο, η UBS αναμένει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή επαναφορά των ενεργειακών ροών.

Ωστόσο, η αποκατάσταση της παραγωγής πετρελαίου στα επίπεδα πριν τη σύγκρουση θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο, σύμφωνα με την UBS, λόγω της εκτεταμένης ζημιάς στις υποδομές και του χρόνου που χρειάζεται για την πλήρη επαναφορά της δυναμικότητας, κάτι που μπορεί να διατηρήσει τις τιμές του «μαύρου χρυσού» στα ύψη, όπως αναφέρει το Reuters.

«Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ενδέχεται να επηρεάσουν ελαφρά την οικονομική ανάπτυξη και να κρατήσουν πιέσεις στον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα. Με τη σειρά του, αυτό πιθανόν να καθυστερήσει την εφαρμογή επιπλέον μειώσεων επιτοκίων από τη Fed», ανέφερε η UBS αλλά παρά το «ψαλίδι» για την τιμή - στόχου, η τρέχουσα πρόβλεψη υποδηλώνει upside 13,43%.

«Καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου αρχίζουν να υποχωρούν, αναμένουμε ότι οι μετοχές θα ενισχυθούν από έναν συνδυασμό ακόμα ισχυρής ανάπτυξης κερδών, μιας Fed που παραμένει γενικά υποστηρικτική ακόμη και αν η χαλάρωση της πολιτικής καθυστερήσει, και τη συνεχιζόμενη υιοθέτηση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», πρόσθεσε η UBS.