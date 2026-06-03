Ο Στάρμερ καταδικάζει τις βίαιες διαδηλώσεις για την δολοφονία φοιτητή από νεαρό Σιχ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός και η υπουργός Εσωτερικών καταδίκασαν τις βίαιες διαδηλώσεις που ξέσπασαν γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας ενός φοιτητή από έναν νεαρό Σιχ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η υπουργός Εσωτερικών καταδίκασαν σήμερα τις βίαιες διαδηλώσεις που ξέσπασαν γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας ενός φοιτητή από έναν νεαρό Σιχ, σε ένα περιστατικό που έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελλα για τους χειρισμούς της βρετανικής αστυνομίας, αντιδράσεις που προέρχονται κυρίως από την άκρα δεξιά.

Ένας νεαρός Σιχ, ο 23χρονος Βίκρουμ Ντίγκουα καταδικάστηκε την Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόουακ, σε μια υπόθεση στην οποία η αστυνομία της Βρετανίας ζήτησε συγγνώμη επειδή άνδρες της πέρασαν χειροπέδες στο ετοιμοθάνατο θύμα.

Το ποινικό δικαστήριο του Σαουθάμπτον καταδίκασε τον Ντίγκουα σε ισόβια κάθειρξη – με ελάχιστη ποινή έκτισης τα 21 χρόνια– για τη δολοφονία του φοιτητή, στις 3 Δεκεμβρίου 2025, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του από μια νυχτερινή έξοδο.

Ο δολοφόνος ισχυρίστηκε αμέσως στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα φυλετικά υποκινούμενης επίθεσης, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα αφού δέχτηκε προσβολές και ξυλοδαρμό. Η αστυνομία του Σαουθάμπτον τόνισε ότι «παραπλανήθηκε» από τον δράστη.

Η υπόθεση κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα στη Βρετανία μετά την καταδίκη του Ντίγκουα, καθώς το περιστατικό έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις για το πώς η αστυνομία αντιμετωπίζει διαφορετικές εθνότητες.

Ο Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για βία μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν χθες σε διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας. «Οι επιθέσεις εναντίον αστυνομικών στο Σαουθάμπτον χθες βράδυ ήταν επαίσχυντες και εντελώς απαράδεκτες», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, αναφερόμενος στη διαδήλωση στο Σαουθάμπτον, στη νότια Αγγλία, στην οποία τραυματίστηκαν 11 αστυνομικοί.

Στη χθεσινή συγκέντρωση, διαδηλωτές έκαναν πορεία προς το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια συγκρούστηκαν με αστυνομικούς.

Μια άλλη διαδήλωση είχε προγραμματιστεί να γίνει σήμερα νωρίς το μεσημέρι έξω από το κοινοβούλιο στο Λονδίνο.

«Όσο πόνο κι αν νιώθουμε» μετά τη δολοφονία του φοιτητή Χένρι Νόουακ, «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για περαιτέρω βία και αναταραχή», ανέφερε ο Στάρμερ.

Από την πλευρά της η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ καταδίκασε ως «εντελώς απαράδεκτες» τις βίαιες διαδηλώσεις. «Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την εκμετάλλευση αυτής της τραγωδίας για την υποκίνηση βίας και αναταραχής», τόνισε.

Η επέμβαση των αστυνομικών επικρίθηκε δριμύτατα από τον Έλον Μασκ και ακροδεξιούς πολιτικούς της Βρετανίας.

Η οικογένεια του Νόουακ χαρακτήρισε την μεταχείριση από την αστυνομία «απάνθρωπη και εξευτελιστική», αλλά είπε μετά την καταδίκη του Ντίγκουα ότι ο θάνατος του φοιτητή δεν πρέπει να «χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει περαιτέρω διχασμό, μίσος ή ένταση».

Αρχηγοί της αστυνομίας δήλωσαν ότι θα επανεξετάσουν τις κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίστηκαν σε απάντηση σε καλά τεκμηριωμένα περιστατικά ρατσισμού στην αστυνόμευση, ενώ η κυβέρνηση αρνήθηκε ότι εθνοτικές μειονότητες λαμβάνουν ευνοϊκή μεταχείριση, ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ στο διαδίκτυο.

Η Μαχμούντ δήλωσε χθες ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και προέτρεψε τους πολίτες να περιμένουν το αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης έρευνας για το περιστατικό.

Ωστόσο, το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι ήδη επανεξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες, στο πλαίσιο του σχεδίου της αστυνομίας για τον τρόπο που αντιμετωπίζει φυλετικά περιστατικά (Police Race Action Plan), συμβουλεύουν τους αστυνομικούς να μην έχουν «αχρωματοψία» στην προσέγγισή τους και να αντιμετωπίζουν τις εθνότητες διαφορετικά. «Είναι σωστό να επανεξεταστεί», δήλωσε η υπουργός Αστυνόμευσης Σάρα Τζόουνς στο Sky News, προσθέτοντας ότι στην τρέχουσα μορφή τους κατευθυντήριες γραμμές είναι «λάθος».

Οι κατευθυντήριες γραμμές θεσπίστηκαν μετά από μια ανασκόπηση της μεγαλύτερης αστυνομικής δύναμης της χώρας, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, το 2023, η οποία διαπίστωσε ότι ο ρατσισμός ήταν ακόμη ριζωμένος στις τάξεις της, δεκαετίες αφότου μια έκθεση το 1999 είχε κάνει λόγο για θεσμικό ρατσισμό στην αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ