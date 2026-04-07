UBS: Υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Ποιες κινήσεις περιμένει από την ΕΚΤ

Σε καθοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης προχωρούν οι αναλυτές της UBS, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.

Για το 2026 η UBS αναμένει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί σε 0,8% (από 1,3% προηγουμένως) ενώ χαμηλότερη ανάπτυξη αναμένεται και για το 2027 στο 1,2% (από 1,4% προηγουμένως).

«Η σύγκρουση στο Ιράν έχει επιδεινώσει τις προοπτικές, οδηγώντας σε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ, αλλά και την ανάγκη για πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, παρά τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια» αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου. Προσθέτουν μάλιστα ότι οι κίνδυνοι για τις νέες αναθεωρημένες προβλέψεις είναι καθοδικοί, ιδιαίτερα εάν η σύγκρουση παραταθεί και προκληθούν μεγαλύτερες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυξημένη αβεβαιότητα και πιθανές διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Πληθωρισμός άνω του 3% και αυξήσεις από ΕΚΤ

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,5% τον Μάρτιο, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας. Σύμφωνα με τη UBS, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο 3% τον Απρίλιο και να κορυφωθεί στο 3,4% τον Μάιο, πριν αποκλιμακωθεί σταδιακά στο 3,2% έως το τέλος του έτους.

Όπως διευκρινίζουν οι αναλυτές του οίκου, οι προβλέψεις αυτές συνοδεύονται από υψηλή αβεβαιότητα, λόγω διαφορών μεταξύ των χωρών στον τρόπο τιμολόγησης της ενέργειας και των κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Παράλληλα, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας αναμένεται να επηρεάσουν και τον πληθωρισμό τροφίμων και αγαθών προς τα τέλη του 2026 και τις αρχές του 2027, ενώ δεν αποκλείονται και δευτερογενείς επιδράσεις.

Συνολικά, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,8% το 2026, στο 2,3% το 2027 και στο 2% το 2028, με τους κινδύνους να είναι ανοδικοί.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η UBS αναμένει αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, στο 2,5%. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα πιο επιθετικής στάσης, είτε με αύξηση επιτοκίων νωρίτερα (εντός Απριλίου, είτε με περισσότερες ή μεγαλύτερες αυξήσεις, εάν οι πληθωριστικές πιέσεις ενταθούν.