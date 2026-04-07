Ο Αμερικανός πρόεδρος με νέα του ανάρτηση προειδοποιεί για άλλη μία φορά το Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί σήμερα συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τελευταία ενημέρωση: 15:28

Την ώρα που όλος ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τη λήξη του τελεσίγραφου που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος με νέα του ανάρτηση προειδοποιεί για άλλη μία φορά το Ιράν, τονίζοντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς ποτέ να μπορέσει να επανέλθει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου θα επικρατήσουν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορέσει να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ;

Θα το ανακαλύψουμε απόψε, μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και πολύπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου, θα φτάσουν επιτέλους στο τέλος τους.

Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!»

Νωρίτερα, υψηλόβαθμος ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν έχει θέσει όρους για συνομιλίες με στόχο μία διαρκή ειρήνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσά τους, η άμεση κατάπαυση των επιθέσεων, εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν και καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές.

Ο ιρανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Μία συμφωνία για διαρκή ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να επιτρέπει στο Ιράν να ζητά τέλη για τα πλοία που θα διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ, τέλη που θα εξαρτώνται από τον τύπο του πλοίου, το φορτίο του και τις επικρατούσες συνθήκες.

«Κόκκινες γραμμές»

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με επιθέσεις κατά υποδομών που «θα στερήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής επί χρόνια».

«Μέχρι στιγμής, έχουμε επιδείξει μεγάλη αυτοσυγκράτηση στο πνεύμα της καλής γειτονίας, αλλά αυτά τα αποθέματα έχουν πλέον εξαντληθεί», προειδοποιούν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση οι Φρουροί της Επανάστασης. «Αν ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές, η απάντησή μας θα απλωθεί πέρα από τα όρια της περιοχής», προειδοποιούν οι Φρουροί.

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Κουβέιτ ζήτησε από τις χώρες του Κόλπου να κάνουν τα πάντα για να αποτραπεί «μία τραγωδία», λίγες ώρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί να καταστρέψει τις υποδομές της χώρας. «Ελπίζουμε ότι οι χώρες της περιοχής θα ενεργοποιήσουν όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα ώστε να αποφευχθεί μία τραγωδία να επιπέσει επί της περιοχής», δήλωσε στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων) ο Μοχαμάντ Τουτουντζί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει στις 20.00 της Τρίτης ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού στον Κόλπο από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο περίπου το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση το Ιράν θα μπορούσε «να αφανιστεί σε μία νύκτα».

Πλήγματα στη νήσο Χαργκ και σε δύο γέφυρες

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Το νησί αυτό αποτελεί νευραλγικό κόμβο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν.

Ισρηαλινοαμερικανικά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα μια δεύτερη γέφυρα του Ιράν, νοτίως της Τεχεράνης, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών άλλων, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

«Πριν από λίγα λεπτά, ο αμερικανοσιωνιστής επιτιθέμενος εχθρός έβαλε κατά της σιδηροδρομικής γέφυρας της Γιάχια Αμπάντ στην πόλη Κασάν», δήλωσε ο Ακμπάρ Σαλέχι, αντικυβερνήτης της επαρχίας Ισπαχάν (κέντρο). «Σε αυτή την επίθεση, δύο άνθρωποι έγιναν μάρτυρες και τρεις τραυματίστηκαν».

Νωρίτερα, επλήγη και άλλη γέφυρα κοντά στην πόλη Κομ, επίσης νοτίως της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός «ολοκλήρωσε πριν από λίγο ευρεία σειρά πληγμάτων με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις υποδομών που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς σε πολλές περιοχές σε όλο το Ιράν», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Επίσης, κάλεσε τους Ιρανούς να αποφύγουν να ταξιδέψουν με τρένο έως τις 20:00 ώρα Ελλάδας, προμηνύοντας επικείμενα πλήγματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ωστόσο, 39 ημέρες μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους στη Μέση Ανατολή, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, απ' όπου επιχειρεί η σύμμαχός της, η Χεζμπολάχ, οι Ιρανοί είναι μοιρασμένοι ανάμεσα στον φόβο και μια κάποια αδιαφορία απέναντι στις προειδοποιήσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

«Είμαι τρομαγμένη και όλος ο κόσμος σε αυτή τη χώρα πρέπει να είναι επίσης» λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μετανέτ, μια 27χρονη φοιτήτρια, που έχει χάσει μια συμφοιτήτριά της σε επίθεση. «Ορισμένοι κοροϊδεύουν τον Τραμπ και τις απειλές του», αλλά «είναι ένας πόλεμος και δεν υπάρχει τίποτα αστείο σ' αυτό».

Ο Μορτεζά Χαμιντί, ένας συνταξιούχος 62 ετών, εκφράζει «θλίψη και απαισιοδοξία για το μέλλον του Ιράν» αλλά αποδιώχνει αυτό το νέο τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 8:00 μ.μ. ώρα Ουάσινγκτον (03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας). Ο Ντόναλντ Τραμπ «άλλαξε τόσες φορές ημερομηνίες που έχουμε πλέον ανοσία στις απειλές του», λέει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί» για τον κίνδυνο να διαπράξει εγκλήματα πολέμου εάν καταστρέψει υποδομές που χρησιμοποιούνται κυρίως για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Για τον Αμερικανό πρόεδρο, «έγκλημα πολέμου» θα ήταν να αφεθεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, οι μεσολαβητές, οι Πακιστανοί κυρίως, υπέβαλαν την ιδέα μιας κατάπαυσης πυρός 45 ημερών.

Το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε, χωρίς να διευκρινίζει πηγή, ότι το Ιράν απέρριψε την πρόταση, απαιτώντας «το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, πρωτόκολλο για ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ» καθώς και «την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν».

Οι New York Times ανέφεραν, επικαλούμενοι δύο Ιρανούς αξιωματούχους που ζήτησαν ανωνυμία, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ζητεί κυρίως διασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει άλλη επίθεση εναντίον της και ότι θα σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν είναι έτοιμο να άρει τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, επιβάλλοντας τέλος διέλευσης δύο εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πλοίο, τέλος το οποίο η Τεχεράνη θα μοιράζεται με το σουλτανάτο του Ομάν στην άλλη πλευρά της θαλάσσιας οδού.

Θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα αυτά προκειμένου να ανοικοδομήσει τις υποδομές που έχουν καταστραφεί από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, αντί να διεκδικήσει απευθείας επανορθώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πολύ σημαντική», αλλά έκρινε ότι «δεν είναι ακόμη αρκετά καλή για να την υποστηρίξουμε».

«Η καταστροφή νέων υποδομών δεν θα αλλάξει τη στάση της Τεχεράνης»

Για τη Σίνα Τουόσι από το Center for International Policy με έδρα την Ουάσινγκτον, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες η καταστροφή νέων υποδομών στο Ιράν να προκαλέσει αλλαγή στη στάση της Τεχεράνης, διότι «ο πόλεμος έχει ήδη περάσει αυτό το όριο». Το Ιράν δεν θα «υποχωρήσει όσον αφορά τα ζωτικά συμφέροντά του, κυρίως για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, όποιο κι αν είναι το τίμημα», γράφει στο Dissident Foreign Policy.

Σε αντίποινα, εξακολουθεί να πλήττει καθημερινά τις χώρες του Κόλπου τις οποίες κατηγορεί ότι βοηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα πετροχημικό σύμπλεγμα που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία επλήγη στη διάρκεια της νύχτας από επιθέσεις, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες έπειτα από πλήγματα σε παρόμοιες εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα σε μια επαρχία κοντά στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Άλλοι 24 κάτοικοι της επαρχίας Αλμπόρζ τραυματίστηκαν, ανέφεραν.

Οι ισραηλινοαμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν οικιστικές περιοχές, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Αλμπόρζ. Συνεργεία διάσωσης εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο πρόσθεσε.

Επίσης, αεροδρόμιο στο δυτικό Ιράν τέθηκε στο στόχαστρο αεροπορικών πληγμάτων, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Mehr.

Το αεροδρόμιο στην πόλη Χοραμαμπάντ βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με το Mehr, που επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Λορεστάν, ο οποίος είπε ότι κατά την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες. Η έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.