Βενζίνη: Πάνω από τα 4 δολάρια στις ΗΠΑ από το 2022 - Άλμα και για το ντίζελ

Newsroom
Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 1 δολάριο από την έναρξη του πολέμου, από 2,98 δολάρια την ημέρα πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Καίει η βενζίνη στις ΗΠΑ με την τιμή της να ξεπερνά τα 4 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022, σε ένα από τα πιο ορατά σημάδια για την ένταση της ενεργειακής κρίσης και τον συνεπακόλουθο πόνο των καταναλωτών στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν. Ήδη, η τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί πάνω από τα 5,45 δολάρια το γαλόνι, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική πληθωριστική απειλή.

Στη λιανική, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκε στα 4,018 δολάρια το γαλόνι τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 1 δολάριο από την έναρξη του πολέμου, από 2,98 δολάρια την ημέρα πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η αύξηση της τιμής της βενζίνης αποτελεί πολιτικό κίνδυνο για τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα έτος ενδιάμεσων εκλογών. Επιπλέον, το ράλι τιμών αναμένεται να περιπλέξουν την πρόκληση για την Fed, καθώς ο Τζερόμ Πάουελ και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν να διατηρήσουν τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, με μέγιστη απασχόληση, όπως άλλωστε είναι η διττή αποστολή τους.

Βενζίνη
ΗΠΑ
Καύσιμα
Πετρέλαιο
Diesel
