Από Τετάρτη η επιδότηση του diesel - Έρχεται και το fuel pass

Στο μικροσκόπιο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων

Από αύριο (01/04) θα μπει σε εφαρμογή το μέτρο της επιδότησης του diesel με 20 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου, ενώ σε ισχύ θα τεθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες και το μέτρο του fuel pass στην βενζίνη όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη στην οποία προήδρευσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενόψει και των εορτών του Πάσχα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική ενημέρωση για την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Για τις τιμές στα καύσιμα γίνονται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι, ενώ σχετικά με την αγορά των τροφίμων και των βασικών αγαθών στα σούπερ μάρκετ, επίσης διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Ήδη στο μικροσκόπιο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων (μεταξύ αυτών, επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, φρούτων και λαχανικών και εταιρίες τροφίμων και ποτών), για την τήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, σε όλο το εύρος της αγοράς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η Πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

Γιατί επιδότηση του diesel και Fuel Pass

Όπως έγραψε το insider.gr από το πρωί, η επιλογή του diesel δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για το καύσιμο που επηρεάζει οριζόντια την οικονομία -από τα ταξί και τα φορτηγά μέχρι τη διανομή προϊόντων και τις επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, η παρέμβαση δεν αφορά μόνο τον οδηγό, αλλά το συνολικό κόστος λειτουργίας της αγοράς. Σε επίπεδο νοικοκυριού και μικρών επιχειρήσεων, η μείωση αυτή μεταφράζεται σε μια μικρή αλλά μετρήσιμη ανάσα.

Για κατανάλωση 80 έως 100 λίτρων τον μήνα, που αντιστοιχεί σε καθημερινή χρήση, το όφελος κινείται περίπου στα 16 έως 20 ευρώ. Σε πιο απαιτητικές μετακινήσεις, όπως για κάποιον που διανύει μεγάλες αποστάσεις καθημερινά ή για επαγγελματική χρήση, με κατανάλωση 120 έως 150 λίτρων τον μήνα, το όφελος ανεβαίνει στα 24 έως 30 ευρώ. Για ακόμη υψηλότερες καταναλώσεις, όπως σε ταξί ή διανομές, η μηνιαία εξοικονόμηση γίνεται αισθητά μεγαλύτερη.

Παράλληλα, επανέρχεται και το Fuel Pass για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με την ενίσχυση να διαμορφώνεται στα 50 ευρώ για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα όταν καταβάλλεται μέσω ψηφιακής κάρτας και στα 40 ευρώ όταν πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Για τα νησιά, τα ποσά αυξάνονται στα 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα, ενώ για τις μοτοσυκλέτες η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 35 ευρώ (ψηφιακή κάρτα) και 30 ευρώ (IBAN).

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει άμεσα, με στόχο οι πληρωμές να ξεκινήσουν μέσα στον ίδιο μήνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ένα πακέτο δύο ταχυτήτων: Aπό τη μία, μια οριζόντια παρέμβαση στο καύσιμο που «κινεί» την οικονομία και από την άλλη, μια πιο κοινωνική ενίσχυση για συγκεκριμένες ομάδες. Το αν αυτό θα αποδειχθεί επαρκές θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια και την ένταση της διεθνούς κρίσης.