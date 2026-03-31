Ευρωαγορές: Προς μηνιαία πτώση τετραετίας - Βουτιά 7,9% τον Μάρτιο

Ο Stoxx 600 εξακολουθεί να οδεύει προς την πιο απότομη πτώση του από τα μέσα του 2022 εν μέσω διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τελευταία ενημέρωση 13:07

Προς την πιο απότομη μηνιαία πτώση τους τα μέσα του 2022 εν μέσω διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού με απώλειες 7,9%, οδεύουν οι ευρωαγορές, έτοιμες να διακόψουν ένα κερδοφόρο σερί οκτώ μηνών, ωστόσο την Τρίτη παρουσιάζουν κέρδη εν μέσω της αβεβαιότητας γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κόντρα στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης που κινήθηκε πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ ελέω ενεργειακής κρίσης.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιτάχυνε στο 2,5% τον Μάρτιο (από 1,9% τον Φεβρουάριο) λόγω του ράλι των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, επιδεινώνοντας το δίλημμα στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής για τα επιτόκια, καθώς η ακριβή ενέργεια αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη, αλλά κινδυνεύει επίσης να δημιουργήσει μια αυτοτροφοδοτούμενη πληθωριστική λαίλαπα, σύμφωνα με τo Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν και η ΕΚΤ συζητά εάν θα αυξήσει τα επιτόκια για να αποτρέψει την ενσωμάτωση του ράλι του κόστους να εδραιωθεί σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές σε τρόφιμα και ενέργεια, χαμήλωσε ταχύτητα στο 2,3%ε ενώ οι χρηματοπιστωτικές αγορές βλέπουν τώρα τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ φέτος, με την πρώτη είτε τον Απρίλιο είτε τον Ιούνιο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει 0,69% στις 584,72 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 προσθέτει 0,27% στις 5.566 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ενισχύεται 0,69% στις 22.717 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,50% στις 7.811 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ισχυροποιείται 0,71% στις 10.199 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,57% στις 44.072 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,92% στις 17.094 μονάδες.

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε την Τρίτη μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους βοηθούς του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει την στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά. Οι ευρωπαϊκές μετοχές εισήλθαν τον Μάρτιο κοντά σε ιστορικά υψηλά, αλλά επιδόθηκαν σε sell off λόγω Ιράν με βαρίδι την αύξηση των τιμών του πετρελαίου με ταυτόχρονη επιβάρυνση των προσδοκιών για ανάπτυξη και πληθωρισμό.

Στα ταμπλό, η Unilever αναρριχάται 0,7% μετά την ανακοίνωση ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για να συγχωνεύσει τις επιχειρήσεις τροφίμων με την εταιρεία μπαχαρικών McCormick, κάτι που θα απέφερε στον γίγαντα των καταναλωτών αγαθών περίπου 15,7 δισ. δολάρια σε μετρητά ενώ θα δημιουργήσει έναν κολοσσό με συνδυασμένη δύναμη πυρός 60 δισ. δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επεσήμανε ότι οι στόχοι της Ουάσινγκτον στο Ιράν θα χρειαστούν «εβδομάδες, όχι μήνες» για να επιτευχθούν. Οι βασικοί στόχοι της αμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν, εντάσσονται σε ένα σαφώς καθορισμένο στρατιωτικό πλαίσιο ενώ προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα είναι αντιμέτωπη με «σοβαρές συνέπειες» αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μετά το τέλος του πολέμου. Όπως ανέφερε, οι στόχοι των ΗΠΑ είναι:

Η καταστροφή της ιρανικής αεροπορίας. Η καταστροφή του ναυτικού του Ιράν. Η δραστική αποδυνάμωση της δυνατότητας εκτόξευσης πυραύλων. Η καταστροφή των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής.

Αναταράξεις στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά το ζικ-ζακ Τραμπ

Έντονες διακυμάνσεις κατέγραψαν οι αγορές της Ασίας: Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε 2,2%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε απώλειες 1,9%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 0,13%, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε 0,18%. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 κκέρδισε 0,9%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε 0,3%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με οριακές μεταβολές.