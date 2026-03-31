«Κλειδώνει» το deal Unilever - McCormick: Κολοσσός με δύναμη πυρός 60 δισ. δολαρίων

Σε προχωρημένες συνομιλίες για να συγχωνεύσει τις επιχειρήσεις τροφίμων της με την εταιρεία μπαχαρικών McCormick επιβεβαίωσε πως βρίσκεται η Unilever σε μια πιθανή συμφωνία που θα της αποφέρει 15,7 δισ. δολάρια σε μετρητά ενώ θα δώσει στους μετόχους της τον πλειοψηφικό έλεγχο του νέου συγχωνευμένου κολοσσού, με δύναμη πυρός 60 δισ. δολαρίων.

Εάν ολοκληρωθεί το deaΙ, σύμφωνα με το Reuters, η Unilever θα αποσχίσει το τμήμα τροφίμων της και στη συνέχεια θα το συγχωνεύσει με τον ιδιοκτήτη της καυτερής σάλτσας Cholula. Μάλιστα, από τη συμφωνία αναμένεται ότι οι μέτοχοι της Unilever θα διατηρήσουν το 65% της νέας επιχειρηματικής οντότητας που θα προκύψει μέσα από την ένωση δυνάμεων.

Οι αναλυτές της Barclays αποτίμησαν την επιχείρηση τροφίμων της Unilever μεταξύ 28 δισ. ευρώ (32,1 δισ. δολάρια) και 31 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Αυτό, σε συνδυασμό με την κεφαλαιοποίηση αγοράς των 14,2 δισ. δολαρίων της McCormick και τα 15,7 δισ. δολάρια σε μετρητά, θα μπορούσαν να αποτιμήσουν τον νέο γίγαντα σε πάνω από 60 δισ. δολάρια.

Η πιθανή συμφωνία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη κίνηση του Φερνάντο Φερνάντεθ από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Unilever τον Μάρτιο του 2025 και έρχεται μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης πέρυσι της επιχείρησης παγωτού πολλών δισ. ευρώ της Unilever, στην οποία στεγάζονται τα Ben & Jerry's και Magnum, ανοίγοντας νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

«Οι εργασίες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι πιθανό να ολοκληρωθεί μια συμφωνία σήμερα, αν και δεν μπορεί να υπάρξει καμία βεβαιότητα», ανέφερε η Unilever σε ανακοίνωσή της σχετικά με τις συνομιλίες με την McCormick. Η Unilever εταιρεία δέχεται πιέσεις από επενδυτές να εγκαταλείψει μάρκες τροφίμων εδώ και χρόνια, ειδικά μετά την αποκάλυψη το 2022 ότι ο δισεκατομμυριούχος Νέλσον Πελτζ είχε αποκτήσει μερίδιο στην Unilever.

Η συμφωνία με τον McCormick έρχεται να προστεθεί στο πρόγραμμα μείωσης κόστους που εφαρμόζει η Unilever από το 2024, με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 800 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια. Η Unilever έχει τις ρίζες της στον τομέα των τροφίμων στο 1860, όταν μια από τις ολλανδικές ιδρυτικές οικογένειες της άρχισε να αναπτύσσει την δράση της στο εμπόριο βουτύρου.

Μόνο στην Ευρώπη και τη Βρετανία, σχεδόν 5.000 άνθρωποι εργάζονται στον κλάδο τροφίμων της Unilever, - ή λίγο λιγότερο από το 1/3 των εργαζομένων της Γηραιάς Ηπείρου. Η Unilever έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου αιώνα αποκτώντας μάρκες τροφίμων και ποτών από την Marmite έως την Colman's και την Horlick's όπως υπογραμμίζει το Reuters.