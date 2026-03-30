Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξανά σε δοκιμασία οι 2.000 μονάδες

Για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τίθεται σε δοκιμασία το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ένα επίπεδο που στην «επεισοδιακή» συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου είχε διασπαστεί καθοδικά.

Όπως σημειώνει σε σημερινή ανάλυσή της η Fast Finance, τεχνικά η εικόνα παραμένει οριακή, καθώς η ζώνη των 1.950–2.020 μονάδων αποτελεί σημαντική στήριξη. Το επίπεδο των 2.100–2.120 μονάδων λειτουργεί ως κοντινή αντίσταση, η κατοχύρωση του οποίου θα μπορούσε να δώσει μια πιο αξιόπιστη αντίδραση και να δείξει ότι οι αγοραστές αρχίζουν να επιστρέφουν. Πάνω από τις 2183–2184 μονάδες σε κλείσιμο, η τάση μπορεί να αλλάξει πιο ουσιαστικά.

Βεβαίως, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία των τιμών του πετρελαίου συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον διεθνώς, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα χωρίς να διαφαίνεται κάποια λύση. Ξένοι αναλυτές ερμηνεύουν την κίνηση στην αγορά ομολόγων ως πιθανή μετατόπιση από το αφήγημα του πληθωριστικού σοκ λόγω υψηλότερων τιμών πετρελαίου, προς τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην αγορά εργασίας από ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ.

Στο μεταξύ οι εξελίξεις στο στρατιωτικό πεδίο κάθε άλλο παρά ανακουφίζουν τις ανησυχίες των αγορών, το ορόσημο της 6ης Απριλίου για τη λήξη του τελεσιγράφου πλησιάζει, ενώ οι αντάρτες Χούθι μπήκαν κι αυτοί στον πόλεμο, κάτι που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου αν καταφέρουν να διακόψουν τη ναυσιπλοΐα στη Ερυθρά Θάλασσα.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να προετοιμάζει σχέδια για ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν που θα μπορούσαν να διαρκέσουν εβδομάδες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, κι ενώ οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτης εμφανίζου μικρά πρόσημα και ήπιες μεταβολές, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών βρίσκεται στις 2.015 μονάδες με απώλειες 0,46%. Κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, ο ΓΔ βρέθηκε νωρίτερα να υποχωρεί έως τις 2.005 μονάδες.

Ήπια πτωτικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, υποχωρώντας 0,22% στις 2.195,64 μονάδες. Στη σύνθεσή του οι Eurobank και Optima ενισχύονται σε ποσοστό 1,22% και 0,96% αντίστοιχα. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Τρ. Πειραιώς, ΕΤΕ και Alpha Bank με απώλειες περί του 0,8%, ενώ σε ποσοστό 0,25% υποχωρεί η μετοχή της Τρ. Κύπρου. Στο επίκεντρο και η μετοχή της CrediaBank, η οποία ξεκινά σήμερα ΑΜΚ ύψους 300 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 29 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 58 που υποχωρούν και 59 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ ο συνολικός τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 17,50 εκατ. ευρώ.